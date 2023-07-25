اختتام أعمال البرلمان العربي للطفل

المصدر: (الشارقة- البيان)

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رفعت الوفود العربية المشاركة مع ختام أعمال انعقاد الجلسة الثانية من الدورة الثالثة للبرلمان العربي للطفل، الشكر والثناء إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، على رعايته الكريمة للطفولة العربية، ومكرمته في دعوة أعضاء وعضوات البرلمان العربي للطفل للحضور إلى أرض الشارقة لمناقشة قضاياهم.

وأشادت الوفود بجهود الشارقة في تعزيز المبادرات الرامية التي تخدم الطفولة العربية وما يقدم في العناية بالأطفال وتوفير كافة أوجه مظاهر الرعاية والعناية بالطفل العربي، وأثنت على التنظيم وحسن الاستقبال والضيافة.

جاء ذلك خلال مغادرة الوفود العربية المشاركة أرض الدولة بعد أن حضرت الجلسة الثانية وشاركت في أعمالها وأبدت رأيها في موضوع «الطفل العربي: جهد مستدام من أجل المناخ».

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