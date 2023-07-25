حكومة عجمان تطلع على أفضل ممارسات «موارد أبوظبي»

المصدر: (عجمان - البيان)

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زار وفد رسمي من حكومة عجمان ممثلة بدائرة الموارد البشرية مؤخراً هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الحكومات المحلية وتبادل الخبرات والمعارف.

وجرى خلال الزيارة استعراض استراتيجيات حكومة أبوظبي والمتمثلة بالاستراتيجية التأسيسية لحكومة المستقبل، والاستراتيجية المتكاملة لجودة حياة الأسرة، والاستراتيجية التأسيسية لرأس المال البشري والتعلم، واستراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم.

وتناول اللقاء محور السياسات والتشريعات الخاصة بالموارد البشرية في حكومة أبوظبي، حيث تم اطلاع الوفد الزائر على السياسات والتشريعات النافذة بالإمارة، وآلية تقييم وتصنيف الوظائف وإعداد الهياكل التنظيمية .

وتم التطرق أيضاً لمحور تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل وخدمات إدارة البرامج والمشاريع في الهيئة ودعمها للجهات في القطاعين الحكومي والخاص، بما يخدم مؤشرات ومستهدفات التوطين لإمارة أبوظبي، من خلال البرامج، التي تدعم الباحثين عن عمل في أبوظبي، وفق أعلى المستويات وأفضل المعايير العالمية .

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