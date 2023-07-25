استمرار «الجبيل للرطب» حتى سبتمبر

المصدر: (الشارقة- البيان)

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تستمر فعاليات «مهرجان سوق الجبيل السنوي الثامن للرطب» حتى شهر سبتمبر المقبل. وشهد المهرجان خلال الشهر الأول، توافد المتسوقين الذين استمتعوا بتذوّق وشراء الأنواع المختلفة من الرطب الطازج العربية، نظراً لقيمتها الغذائية العالية.

وقال المهندس حامد الزرعوني، المدير التنفيذي في سوق الجبيل: «ويتميّز المهرجان بتنوع كبير في أنواع الرطب، مما يجعله منصةً واسعة ومثيرة للاهتمام لكلا الطرفين. ونحن نفخر بالإقبال الكبير الذي شهده المهرجان على مدار سنواته الثماني، مما يحفزنا على الاستمرار في تنظيم هذه الفعالية الناجحة».

وأضاف الزرعوني، نسعى إلى تنظيم فعاليات تلبي مختلف الأذواق والاهتمامات لزوّار سوق الجبيل على مدار العام. ويعدّ سوق الجبيل مركزاً لجذب المتسوقين والسوّاح داخل إمارة الشارقة وخارجها، بفضل توافر المرافق والأقسام المتنوعة التي تلبي احتياجات الزوّار في مكان واحد. نحن نسعى جاهدين لضمان تجربة مميزة ومثيرة للزوّار من خلال تقديم فعاليات متميزة ومتنوعة تناسب جميع فئات المجتمع، وتعزز من مكانة سوق الجبيل كواحد من أبرز الوجهات الشاملة في إمارة الشارقة.

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