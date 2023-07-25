40 % من خريجي جامعة محمد بن راشد للطب مواطنون

المصدر: دبي - نورا الأمير

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نجحت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية التي أسست في سنة 2016 بتخريج أكثر من 300 خريج وخريجة، 40% منهم من المواطنين، إذ تقدم الجامعة 10 برامج أكاديمية معتمدة في مختلف التخصصات الصحية يستفيد منها قرابة 400 طالب، إضافة إلى 33 برنامجاً تدريبياً معتمداً في الدراسات الطبية العليا يستفيد منها 543 طالب دراسات عليا.

وقال أحمد العوضي، مدير إدارة أول بقسم القبول والتسجيل في الجامعة لـ«البيان»، إن الجامعة تضم 956 طالباً وطالبة، منهم 51 في كلية حمدان بن محمد لطب الأسنان، و348 في كلية الطب و14 في كلية التمريض والقبالة و543 في عمادة الدراسات الطبية العليا.

كفاءات علمية

وأوضح أن برنامج الدكتوراه في العلوم الطبية الحيوية في الجامعة يهدف إلى تدريب وتطوير وإعداد الكفاءات العلمية المحلية ودعم البحوث في العلوم الطبية الحيوية في الدولة، لافتاً إلى أنه يجمع بين المعارف العلمية والمهارات العملية في العلوم الطبية الحيوية، ويتم عبر تدريب مكثّف على البحوث المختبرية في المرافق البحثية المتطورة التابعة للجامعة مثل مركز جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للبحوث الطبية الحيوية بدعم من مؤسسة الجليلة، وهو منشأة بحثية متطورة تركز على البحوث المتعلقة بالسرطان والسمنة والسكري والاضطرابات النفسية والموضوعات البحثية المتعلقة بالتحديات الصحية المحلية والإقليمية والعالمية.

وذكر العوضي أن البرنامج يوفر لطلبة الدكتوراه عبر الشراكات البحثية العالمية، فرص التعاون مع المؤسسات البحثية الرائدة محلياً وعالمياً لنشر البحوث في المجلات العلمية المحكّمة، ويجهزهم لفرص العمل الأكاديمية المتقدمة إلى جانب الفرص البحثية التخصصية.

إنجازات

وعن أبرز إنجازات الجامعة، أوضح العوضي أن الجامعة جزء من مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، أول نظام صحي أكاديمي متكامل في إمارة دبي، وتسعى المؤسسة للارتقاء بصحة الإنسان عبر رسالتها الرامية لخدمة الإنسان وصناعة مستقبل الصحة بتكامل الرعاية والتعلّم والاكتشاف، وتعمل عبر تطبيق قيمتها الأساسية «المريض أولاً» إلى وضع معيار عالمي لتحسين المخرجات الصحية للأجيال القادمة. وأضاف: إن الجامعة حازت الثقة العالية من وزارة التربية والتعليم، وتم اختيارها واحدة من الجامعات المحلية من قبل الوزارة لإطلاق المرحلة الأولى من خدمة التصديق التلقائي للشهادات الرقمية، كما أنتجت أكثر من 1000 بحث علمي محكم في سبع سنوات.

وبين أن الجامعة تعد المؤسسة الأكاديمية الأولى التي تمتلك شراكة أكاديمية مع ميديكلينك الشرق الأوسط لتدريب الطلبة، لافتاً إلى أن طلبة الطب يبدأون زياراتهم الميدانية منذ السنة الأولى، فضلاً عن تدريباتهم في مركز متكامل للمحاكاة مزود أحدث الأجهزة التقنية حتى يتمكن الطالب من الممارسة العملية والتعامل مع السيناريوهات المرضية المختلفة عبر أجهزة تحاكي الواقع بأدق تفصيلاته.

ولفت إلى أن مختبر التشريح في الجامعة مجهز بأحدث الشاشات، ويتم بث المشاهد النادرة من التشريح للطلبة بوضوح حتى ينال الطالب كامل نصيبه من العلم قبل الانتقال إلى المستشفى والتعامل المباشر مع المريض.

تدريب صيفي

وقال العوضي: «تعد الجامعة أول مؤسسة أكاديمية تقدم برنامج تدريب صيفياً لطلبة الطب في مراكز بحوث ومختبرات عالمية، فضلاً عن الجامعات والمستشفيات داخل وخارج الدولة، منذ السنة الأولى من الدراسة، كما أنها أول مؤسسة أكاديمية في الدولة تستخدم المقابلات الشخصية المصغرة في إجراءات القبول لتصفية المتقدمين المتنافسين في المقاعد واختيار الأقدر وفق الأهلية والمعايير التي يقيمها أكثر من عشرة محاضرين».

وأضاف: استطاعت الجامعة في سنوات قليلة أن تقدم برنامجاً بمستوى الدكتوراه ونالت ثقة العديد من الراغبين في الانضمام من أقطار العالم كافة، وتملك مؤسستنا شراكة أكاديمية مع جامعة كوينز بلفاست البريطانية، إحدى الجامعات البحثية الرائدة في المملكة المتحدة.

برامج علمية

وقال أحمد العوضي: إن كلية الطب تقدم برامج بكالوريوس في الطب والجراحة وماجستير العلوم في العلوم الطبية الحيوية والدكتوراه في العلوم الطبية الحيوية، كما تقدم كلية حمدان بن محمد لطب الأسنان، مجموعة من برامج الدراسات العليا التخصصية في علاج جذور الأسنان، وتقويم الأسنان، وطب أسنان الأطفال، والاستعاضات السنية، وعلوم اللثة.

وتقدم كلية التمريض والقبالة برنامجين للدراسات العليا، وهما ماجستير العلوم في تمريض القلب والأوعية الدموية، وماجستير العلوم في تمريض الأطفال، فيما تقدم عمادة الدراسات الطبية العليا مجموعة متنوعة من البرامج التخصصية مثل برامج الإقامة في طب الأطفال، وأمراض النساء والولادة، والجراحة العامة، والزمالة مثل الطب النفسي لدى الأطفال والمراهقين، وأمراض الدم، وأمراض الجهاز الهضمي وبرنامجي الامتياز في الطب وطب الأسنان.

وعن برنامج ماجستير العلوم في تمريض القلب والأوعية الدموية، أوضح أنه صمم لتزويد الطلبة المعارف والخبرات العملية اللازمة لعلاج ورعاية مرضى أمراض القلب والأوعية الدموية، فيما يقدم برنامج ماجستير العلوم في تمريض الأطفال المعارف النظرية والمهارات العملية لرعاية الأطفال بشكل عام والأطفال المرضى بشكل خاص.

ويهدف البرنامجان إلى إعداد ممرضين وممرضات متخصصين وأكفاء لشغل مناصب قيادية في المجال الإكلينيكي بتزويدهم المعارف والمهارات السريرية ومهارات التفكير النقدي المطلوبة، ويتيح البرنامجان للطلبة فرصة التدريب السريري 12 أسبوعاً في مؤسسة بلفاست للرعاية الصحية والاجتماعية، لتدريبهم على تقديم رعاية عالية الجودة وتطوير مهاراتهم في مجالات التمريض المتخصصة وفي مراكز تدريب سريري محددة.

وأكد المتحدث سعي الجامعة إلى تأهيل الكوادر المواطنة الشابة في مجالات الطب والعلوم الصحية المختلفة، وتزويدهم الخبرات والمعارف اللازمة التي ستؤهلهم ليكونوا قادة قطاع الرعاية الصحية في المستقبل، لافتاً إلى وجود طلبة مواطنين في البرامج كافة التي تقدمها الجامعة.

منح دراسية

وعن المنح الدراسية قال: إن الجامعة تقدم منحاً دراسية لمختلف البرامج ومن ضمنها منحة بنسبة 100% لطلبة الدكتوراه وأخرى بنسبة 50% لطلبة ماجستير العلوم في التمريض إلى جانب منح دراسية لطلبة بكالوريوس الطب والجراحة المتفوقين دراسياً.

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