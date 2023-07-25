مناقشة تقييم برنامج المدارس المعززة للصحة

المصدر: (الشارقة - البيان)

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عقدت إدارة التثقيف الصحي التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، اجتماعاً افتراضياً لأعضاء اللجنة التنسيقية والتنظيمية لبرنامج المدارس المعززة للصحة الذي تقدمه الإدارة، ويندرج تحت مظلة المدارس المعززة للصحة والمعتمد من منظمة الصحة العالمية، ومنظمات عالمية أخرى مثل اليونسكو.

وبحث الاجتماع الذي ترأسته إيمان راشد سيف، مدير إدارة التثقيف الصحي الاستعدادات والترتيبات المتعلقة بتنظيم برنامج المدارس المعززة للصحة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ومعايير التقييم الجديدة للبرنامج والخطوات العلمية لرفع المستوى الصحي العام للمدارس، كما ناقش الاجتماع دور كل جهة وعلاقتها بالمدارس، إلى جانب ترشيح عضو للانضمام إلى لجنة التقييم.

وأكدت إيمان راشد سيف أن برنامج «المدارس المعززة للصحة» يعتبر واحدة من أهم مبادرات إدارة التثقيف الصحي، الذي نهدف من خلاله إلى توفير بيئة معززة لصحة الأطفال واليافعين، وتمكينهم من تنمية السلوكيات الصحية السليمة من أجل إعدادهم لكل مراحل الحياة باعتبارهم أساس عملية التنمية، والنهوض بالمجتمع بما يسهم في الارتقاء بالواقع الصحي في إمارة الشارقة.

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