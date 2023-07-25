484 طبيباً متدرباً في برامج «صحة أبوظبي»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت دائرة الصحة أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، عن قبول 484 طبيباً متدرباً في تخصصات طب الامتياز، طب الإقامة والزمالة وطب الأسنان والصيدلة السريرية، ضمن برامج الدائرة للتعليم الطبي، وبزيادة تقدر 12% مقارنة بالعام الماضي، وبذلك يصل عدد المتدربين الحاليين في البرنامج إلى 1412 متدرباً.

وقدمت الدائرة برامج طب الامتياز، بمشاركة فعالة من القطاع الحكومي والخاص، حيث تم قبول 203 متدربي امتياز مقارنة بـ 196 متدرباً العام الماضي.

وقال الدكتور راشد عبيد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع القوى العاملة الصحية في الدائرة: «تواصل دائرة الصحة أبوظبي جهودها لاستقطاب المزيد من الكفاءات الوطنية والعالمية إلى القطاع الصحي، من خلال توفير البرامج التعليمية والتدريبية، وفق أفضل الممارسات العالمية».

ويوفر البرنامج هذا العام 36 تخصصاً في الطب مقارنة بـ 32 تخصصاً العام الماضي في ثماني مؤسسات معتمدة للتدريب المتقدم، وتتضمن التخصصات: الجراحة العامة، جراحة الأطفال، طب الباطنية، طب الطوارئ، طب التخدير، طب العيون، طب جراحة الأنف والأذن والحنجرة، طب الأسرة، طب الأطفال، طب أمراض النساء والولادة، الطب النفسي، طب الأمراض الجلدية، طب جراحة المسالك البولية، وطب الأشعة، فضلاً عن عدد من تخصصات الزمالة للتخصصات الطبية الدقيقة، كبرنامج زمالة طب الأورام وطب الروماتيزم وطب أمراض الدم، وزمالة حديثي الولادة وأمراض القلب وأمراض الكلى وأمراض الجهاز الهضمي، إلى جانب البرامج التخصصية في طب الأسنان كطب أسنان الأطفال وطب تقويم الأسنان وطب التعويضات السنية.

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