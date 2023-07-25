استبدال مفصل فك بطباعة الأعضاء ثلاثية الأبعاد

المصدر: دبي- نورا الأمير

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خضعت مريضة عربية تبلغ من العمر 38 عاماً لجراحة استبدال مفصل فك باستخدام تقنية طباعة الأعضاء ثلاثية الأبعاد. وكانت المريضة تعاني حالة نادرة تسمى «ارتشاف الثؤلول الثنائي مجهول السبب» في المفصل الفكي الصدغي، ما تسبب في تدهور مفاصل فكها على مر السنين وواجهت صعوبة في تناول الطعام بسبب ألم شديد وتشوه في الأسنان، فضلاً عن التأثير السلبي على شكل وجهها.

وتعد تقنية طباعة الأعضاء ثلاثية الأبعاد نقلة في عالم الطب، حيث تمثل أملاً للعديد من المرضى الذين يعانون من مشاكل في المفاصل والأعضاء حيث تسمح للأطباء بتخصيص حل دقيق لكل مريض وتقديم أفضل رعاية ممكنة بناءً على احتياجاتهم الفردية.

وكان فريق جراحين بقيادة الدكتور برامود سوباش والدكتور شيامسوندر، وفريق التخدير بقيادة الدكتور أرونكومارك والدكتور حازم دجي، في مستشفى أن أم سي رويال، قد أجرى للمريضة عملية استبدال المفصل الفكي الصدغي بالكامل باستخدام تقنية طباعة الأعضاء ثلاثية الأبعاد، وبعد مرور شهرين من العملية الجراحية، أبدت الشابة ارتياحها من النتائج وقالت: لقد تخلصت من الألم الذي رافقني لسنوات، وأصبحت قادرة على تناول الطعام بشكل طبيعي دون أي آلام، كما أصبح مظهري أفضل بعد العملية الجراحية.

وأوضح فريق الأطباء الذي أجرى العملية أن حالات الاستبدال الكلي لمفصل الفك تكون ضرورية في الأمراض والتشوهات التي تسبب ألماً شديداً وتقييداً شديداً في الوظائف الفموية، لافتين إلى أن هذه الحالات تكون ناتجة عن تآكل الفك بسبب التقدم في العمر، أو بسبب العدوى، الحوادث، الأورام، أو أمراض المناعة الذاتية.

ويتم تصميم المفاصل الاستبدالية خصيصاً لكل مريض باستخدام التصوير المقطعي للكمبيوتر والتخطيط الجراحي الافتراضي، وتُطبع مكونات الوصلة باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد حيث تمتاز هذه الجراحة بإجراء شقوق صغيرة مخفية تجعلها صعبة الرؤية، ما يقلل من مخاطر العملية.

وبالرغم من أن عملية الطباعة الثلاثية واستبدال مفصل الفك لا تزال جديدة في المنطقة، إلا أن هذه التقنية قد تم تطبيقها بنجاح في الدول المتقدمة منذ عقود، وتُعد خطوة مبهرة نحو تحسين جودة الحياة .

وتمثل جراحة استبدال مفصل الفك بالطباعة ثلاثية الأبعاد نقلة نوعية في مجال الجراحة التجميلية أيضاً، حيث تساهم في تحسين مظهر المريض واستعادة جمال وجهه بشكل كبير. فالحالات التي تؤثر على شكل الفك وتسبب تشوهاً في الوجه، يمكن أن تتم علاجها بنجاح من خلال هذه العملية المتطورة .

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