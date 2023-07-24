شخبوط بن نهيان يلتقي رئيس زامبيا

المصدر: وام

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التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، فخامة هاكيندي هيشيليما، رئيس جمهورية زامبيا، خلال زيارة معاليه إلى العاصمة لوساكا .

ونقل معاليه، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، إلى فخامة الرئيس وتمنياتهم لبلاده وشعب زامبيا بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل فخامة هيشيليما معاليه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وتبادل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان مع فخامة هيشيليما خلال الاجتماع وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وبحثا العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية زامبيا وسبل تعزيزها في العديد من القطاعات، من بينها الطاقة المتجددة والمجالات اللوجستية.

كما جرى خلال الزيارة .. توقيع اتفاقية إطارية بين صندوق خليفة لتطوير المشاريع ووزارة تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في زامبيا .. في إطار حرص البلدين على تعزيز التعاون المتبادل وتنميته بما يخدم المصالح المشتركة .



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