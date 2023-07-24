الطفلة لانيا فاخر: شكراً محمد بن راشد

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وجهت الطفلة العراقية لانيا فاخر جزيل الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على مكرمة سموه بإهدائها مجموعة من الخيول عقب موت فرسها وظهورها في فيديو وهي تبكي عليه، كما وجه سموه بدعمها لإنشاء مركز تدريب فروسية خاص بها.

وتقدمت الطفلة العراقية في تصريحات خاصة بـ"البيان" بالشكر والعرفان لسموه، الذي منحها هذه الهدية القيمة التي ستمكنها من إنشاء مركز تدريب فروسية خاص بها،وقالت "اشكر سموه جزيل الشكر على هذه الهدية الرائعة" مشيرة إلى أنها تلقت دعوة من سموه لزيارة دبي.

وكانت الفارسة الصغيرة لانيا فاخر البالغة من العمر 8 سنوات قد فقدت فرسها وصديقها الوحيد " جسنو " وأثارت حالة من التعاطف والتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، وتصنف لانيا كأصغر فارسة في إقليم كردستان فهي من مواليد 2015، حيث ظهرت وهي تبكي بحرقة شديدة على موت فرسها والذي أهداها إياه والدها منذ كانت في السن الخامسة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز