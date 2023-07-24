حاكم الشارقة يوجه بتعيين 45 شاباً وشابة من ذوي الاحتياجات الخاصة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتعيين 45 من الشباب والشابات من ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة خلال الأيام القريبة المقبلة، وهم من حملة الشهادات الجامعية والثانوية العامة وما دون الثانوية العامة، وذلك بالتعاون بين مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية و "موارد الشارقة" وجامعة الشارقة. جاء ذلك حلال مداخلة لسموه ظهر اليوم "الاثنين" عبر برنامج الخط المباشر من إذاعة الشارقة .

وقال صاحب السمو حاكم الشارقة: "إن هذا المجتمع فيه أشياء غير مرئية، ولا يحس بها أياً كان)، فتقريباً لدينا 9 آلاف و511 شخصاً ، يأخذون إعانات من الخدمات الاجتماعية، إضافة إلى 27 حالة ، ولكن " لا توجد حالة ليس لها حل ، ولن يهنأ لنا بال طالما بقيت تلك الحالات" .

كما وجه سموه في ذات المداخلة دائرة الموارد البشرية بإلغاء شرط العمر في التوظيف في حكومة إمارة الشارقة، وأن يكون كما ورد في قانون صندوق الضمان الاجتماعي، الذي يشمل الذين لا تقل أعمارهم عن 18 عاماً، ولا تزيد على 60 عاماً .

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