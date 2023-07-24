دبي تتصدر قائمة أجمل مدن العالم ليلاً

المصدر: دبي - البيان

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احتلت إمارة دبي المركز الأوّل عالميًّا في مؤشر المدينة الأكثر جمالًا ليلاً، وفقًا لتصنيف «ترافيل باج» في دراسة حديثة.

واستندت دراسة «ترافيل باج» لمتخصصي السفر لمسافات طويلة إلى منشورات على «انستجرام»، ولاحظت أنَّ دبي تلقت ما يقرب من 26 ألف مشاركة بعلامة «دبي نايت».

وتُظهر المشاركات جمال المدينة الذي لا مثيل له بعد غروب الشمس عندما تضيء ناطحات السحاب والأبراج المتعددة سماء الليل.

ووضعت الدراسة التلوّث الضوئي ومستويات الأمن والسلامة والأمان في الاعتبار، حيث أظهرت أنَّ دبي حصلت على تصنيف 52.8 من 100 لتلوث الضوء والضوضاء، وحصلت مدينة أبوظبي على 48.2 من 100،

وجاء الترتيب كالتالي:

دبي / الإمارات

طوكيو / اليابان

سنغافورة

مسقط / عمان

نيويورك / أمريكا

هيروشيما / اليابان

كيوتو / اليابان

سيدني / أستراليا

أبو ظبي / الإمارات

تايبيه / تايوان

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