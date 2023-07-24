محمد بن راشد يهدي أصغر فارسة في العراق مجموعة خيول

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمنح وإهداء الطفلة العراقية لانيا فاخر مجموعة خيول بعد موت فرسها وظهورها في فيديو وهي تبكي عليه ويوجه بدعمها لإنشاء مركز تدريبي خاص بها.

وكانت الفارسة الصغيرة لانيا البالغة من العمر 8 سنوات قد فقدت فرسها وصديقها الوحيد ( جسنو ) وأثارت حالة التعاطف والتفاعل معها على منصات التواصل الاجتماعية، وتصنف لانيا كأصغر فارسة في إقليم كردستان فهي من مواليد 2015، حيث ظهرت وهي تبكي بحرقة شديدة على موت حصانها والذي أهداها إياه والدها منذ كانت في السن الخامسة.

وقالت الفارسة الصغيرة بأن حصانها الوحيد كان مريضاً في المدة الأخيرة، وحاولت قدر المستطاع مساعدته والدخول لإطعامه ورعايته بالرغم من أن طبيبه كان يوصيها بعدم الاقتراب منه، فيما قالت أنها رغم خسارتها لأغلى صديق لديها إلّا أنها لن تنساه و هي لاتزال تذهب إلى قبره حاملةً التفاح و السكر، فيما تحلم لانيا أن يكون لها مكاناً خاصاً لتعليم شباب و بنات الكردستان الفروسيّة على يديها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز