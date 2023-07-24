104 آلاف مشترك لدى "المعاشات والتأمينات الاجتماعية" بنهاية يونيو

المصدر: وام

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أظهرت إحصائيات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، لشهر يونيو الماضي، ارتفاع عدد المشتركين إلى 104 آلاف و38 مشتركاً، مقارنة بنحو 87 ألفا و982 مشتركاً عن الفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفع عدد جهات العمل المسجلة في الهيئة من 7451 جهة في يونيو من العام الماضي إلى 10568 في يونيو من العام الجاري 2023.

وأشارت الهيئة إلى أن عدد المتقاعدين بلغ حسب إحصائيات شهر يونيو الماضي نحو 19 ألفا و548 متقاعداً مقارنة بنحو 18 ألفا و318 متقاعداً في يونيو 2022، كما بلغ عدد المستحقين 8 آلاف و368 مستحقاً، مقارنة بنحو 8 آلاف و432 مستحقاً عن نفس الفترة من العام الماضي.

وعلى مستوى النفقات التأمينية فقد بلغت قيمتها في شهر يونيو من العام الجاري 397 مليونا و799 ألفا و391 درهما، مقارنة بنحو 396 مليونا و86 ألفا و188 درهما عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وكان معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، قد ترأس اجتماع المجلس، الخامس لعام 2023، الذي انعقد يوم الخميس الماضي، وتمت خلاله مناقشة البيانات المالية الختامية للهيئة لعام 2022 وأقرارها تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.

كما ناقش المجلس تقرير أداء الاستثمار لعام 2022 والنصف الأول من العام الجاري.

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