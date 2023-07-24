"كهرباء دبي" تبحث مع كبرى الشركات الكورية الجنوبية آفاق تعزيز الاستدامة والطاقة النظيفة

المصدر: البيان

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افتتح معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بحضور سعادة مون بيونج جون القنصل العام لجمهورية كوريا الجنوبية في دبي، ندوة نقاشية متخصصة نظمتها الهيئة في "مجمع هيئة كهرباء ومياه دبي للتطوير المهني والأكاديمي"، لسبر فرص توسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين الهيئة ومجموعة من كبرى الشركات في كوريا الجنوبية، في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والاستدامة وأنظمة المياه وتقنية المعلومات والمدن الذكية والمركبات الكهربائية والتقنيات منخفضة الكربون وغيرها. وحضرت الندوة 60 شركة من أبرزها "سامسونغ إنجينيرينغ"، "هيونداي موتور"، "بوسكو"، "دوسان انربيليتي"، و"إس كيه إيكوبلانت".

وشارك في الندوة أيضاً المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة؛ والدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في الهيئة؛ وجين يونغ جانغ، المدير العام لوكالة ترويج التجارة والاستثمار الكورية (كوترا).

وسلط اللقاء الضوء على تعزيز مشاركة الشركات الكورية الجنوبية في الدورة الخامسة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية، أكبر معرض في المنطقة في قطاعات الطاقة والمياه والتنمية الخضراء والاستدامة والمركبات الكهربائية والمدن الذكية، وأحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم، والذي تنظمه الهيئة بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، في الفترة 15 إلى 17 نوفمبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي.

وفي بداية الندوة، رحب معالي سعيد محمد الطاير بسعادة القنصل العام لجمهورية كوريا الجنوبية في دبي، مشيداً بالشراكات الوطيدة التي تجمع الهيئة مع الشركات الكورية، وتسهم في ترسيخ العلاقات النوعية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية، وتحقيق الفائدة المشتركة للبلدين. ولفت معاليه إلى أن معرض "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية يشهد سنوياً مشاركة واسعة من الشركات الكورية، التي تجد في المعرض منصة مثالية للتعرف على الأسواق الواعدة في المنطقة وفي دولة الإمارات، واستكشاف الفرص الاستثمارية وبناء العلاقات التجارية، إلى جانب الاجتماع مع أبرز الشركات وصناع القرار والمستثمرين من مختلف بلدان العالم.

وأضاف معالي الطاير: "لدينا في دبي مشاريع تطويرية ومبادرات استراتيجية كبرى تنفذها الهيئة لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. ومن أبرز هذه المشاريع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل، وبقدرة إنتاجية ستصل إلى 5000 ميجاوات بحلول 2030؛ وإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية والذي يعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين الأخضر؛ وتقنية الطاقة المائية المخزنة في مشروع المحطة الكهرومائية في حتا باستخدام الطاقة النظيفة وهو المشروع الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي. وقد قمنا منذ عدة أعوام بإيقاف إطلاق أي مشاريع جديدة لإنتاج الطاقة من الوقود الأحفوري. ونركز في الوقت الراهن على إنشاء مشاريع طاقة نظيفة ومتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص باستخدام نموذج المُنتِج المستقل للطاقة والمياه (IPWP)."

من جانبه، قال سعادة مون بيونج جون: "تربطنا علاقات وطيدة مع هيئة كهرباء ومياه دبي منذ تأسيسها عام 1992. وقد أعرب فخامة يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا الجنوبية وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، خلال لقائهما في دبي في يناير عام 2023، عن رضاهما إزاء العلاقات القوية في مجال الطاقة النظيفة، وتطلعهما لتعميق أواصر التعاون. وأود أن أتوجه بالعرفان إلى معالي سعيد محمد الطاير لاستضافة هذا الحدث القيّم. وأتطلع بدوري إلى مواصلة ترسيخ العلاقات المشتركة البنّاءة."

ويوفر معرض "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية منصة رائدة للمؤسسات والشركات العالمية لطرح أحدث حلولها ومنتجاتها، والتعرف إلى التقنيات المبتكرة من جميع أنحاء العالم، في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة والتقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والنظيفة وحلول التنقل الأخضر والتنمية المستدامة والمباني الخضراء وتقنيات تحلية المياه والمدن الذكية وغيرها. كما يتيح المعرض من خلال الندوات والجلسات النقاشية المتخصصة المقامة على هامشه فرصة مهمة لتبادل الأفكار مع نخبة من الخبراء والمختصين العالميين. واستقطبت الدورة الماضية من المعرض 1,750 شركة من 55 دولة حول العالم، واشتملت على 20 جناحاً دولياً، فيما وصلت مساحة المعرض إلى 62,513 متراً مربعاً.

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