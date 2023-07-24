قرقاش: العالم أحوج ما يكون لتعميق مفاهيم التسامح القائمة على احترام الأديان

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الكراهية لا يمكن تصنيفها بأي حال حرية رأي، وأن العالم أحوج ما يكون لتعميق مفاهيم التسامح والتعايش القائمة في أساسها على احترام الأديان ومعتقدات الآخرين.

وقال معاليه في تدوينة على حسابه الرسمي في تويتر: "التعريف السويدي والدنماركي لحرية الرأي يسقط في وحل الكراهية والعنصرية التي تمارس بشكل مرخص عبر إثارة المشاعر الدينية للشعوب، العالم أحوج ما يكون لتعميق مفاهيم التسامح والتعايش القائمة في أساسها على احترام الأديان ومعتقدات الآخرين.

الكراهية لا يمكن تصنيفها بأي حال حرية رأي."

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز