البرامج الصيفية لصندوق الوطن تحقق نجاحاً باهراً

المصدر: أبوظبي - وام

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حققت البرامج الصيفية لصندوق الوطن، برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، نجاحاً كبيراً مع انطلاق أسبوعها الثاني، حيث اجتذبت عدداً كبيراً من طلاب المدارس والجامعات، كما نالت الأنشطة ثقة وتقدير قطاع كبير من أولياء الأمور، حيث ركزت الأنشطة على تعزيز الهوية الوطنية، كما ضمت البرامج أنشطة تتعلق بتشجيع الابتكار والإبداع وتمكين الشباب، إضافة إلى الرحلات الثقافية والترفيهية التي نظمها الصندوق لكل المشاركين، في كل من أبوظبي والرويس.

ووجه معالي الشيخ نهيان بن مبارك وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن باستيعاب عدد إضافي من طلاب المدارس الذين لم يتمكنوا من المشاركة في الأسبوع الأول من البرنامج، على أن تتم مشاركتهم بداية من الأسبوع الثاني، وذلك حسب القدرات المتاحة التي يوفرها صندوق الوطن بالتعاون مع مدارس الدار، ومدارس أدنوك، وكليات التقنية العليا، فيما أشاد المدرسون والمدربون المشاركون في تنظيم الفعاليات، بالمحتوى المعرفي الذي أعده صندوق الوطن لهذه البرامج، والذي يركز على الهوية الوطنية واكتشاف المواهب تمهيداً لرعايتها.

تقدير

وأكد ياسر القرقاوي المدير العام بصندوق الوطن أن استطلاع رأي عدد كبير من الطلبة المشاركين وأولياء الأمور والمدربين المشاركين بالتنظيم جاء إيجابياً للغاية فيما يتعلق بأنشطة الأسبوع الأول الذي ركز على «التاريخ والرموز الإماراتية بين تاريخ الإمارات ومستقبلها» في الرويس، و«أسبوع الثقافة الإماراتية في أبوظبي بين الحرف اليدوية وحياة أهل البحر» في أبوظبي، ويؤكد الاستطلاع أن البرامج الصيفية لصندوق الوطن تسير في الاتجاه الصحيح، لتحقيق أهدافها السامية، مشيراً إلى أن هناك تقديراً كبيراً من جانب أولياء الأمور الذين زاروا مقر الفعاليات وتابعوا أنشطته الثقافية والفكرية والفنية والرياضية والمعرفية، التي تضمها المحاور الثلاثة للبرامج وهي: «قدوتي، وفكرتي، ومستقبلي»، حيث عبروا عن تقديرهم لصندوق الوطن وكل الشركاء الداعمين لهذه البرامج وما لها من أثر طيب على الطلاب، خصوصاً فيما يتصل بتعزيز الهوية الوطنية وتعريفهم بالقيادات التاريخية للإمارات.

مشاركة

وأضاف القرقاوي، أن معالي الشيخ نهيان بن مبارك وجه بأن تستوعب البرامج الصيفية لصندوق الوطن أعداداً جديدة من الطلبة الذين تكتظ بهم قوائم الانتظار، لكي يتاح لأكبر عدد منهم المشاركة في الفعاليات والاستفادة مما تقدمه البرامج الصيفية من معارف وقيم وتدريب، وترفيه أيضا، مؤكداً أن عدداً جديداً من الطلبة شارك بالفعل في فعاليات الأسبوع الثاني، وذلك ضمن السعة المتاحة للمقرات التي تضم أنشطة البرامج الصيفية حتى نتمكن من المحافظة على المستوى المطلوب .

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