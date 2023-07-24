«الإنارة الذكية» في أبوظبي توفر 22 مليون درهم سنوياً

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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أكدت بلدية مدينة أبوظبي أن مشروع الإنارة الذكية في الإمارة سيوفر 22 مليون درهم سنوياً، حيث انتهت من المرحلة الأولى لاستبدال إنارات الطرق بتقنية LED وجار تنفيذ المرحلة الثانية للبر الرئيسي خلال العام الجاري وحتى 2025، والذي يأتي في إطار التطوير والتحسين وخلق بيئة مستدامة موفرة للطاقة والتلوث الضوئي.

وقالت بلدية أبوظبي عبر «صفحتها الرسمية» إن مشروع الإنارة الذكية سيوفر 22 مليون درهم سنوياً، وما يعادل استهلاك 77 مليون كيلووات من الطاقة سنوياً، ويساوى أيضاً الحد من تلوث 30 مليون كيلو غرام من الانبعاثات الكربونية، وتوفير استهلاك وقود 6500 سيارة، و3700 إنارة منزل أو زراعة نصف مليون شجرة.

وأوضحت بلدية أبوظبي أن الإنارة الحديثة صديقة للبيئة وتحد من الانبعاثات الكربونية وتوفير استهلاك الطاقة بـ 80 %، حيث تتميز بالشدة والسطوح والصفاء وإراحة العين، بالإضافة إلى تقليل أعباء التشغيل والصيانة، إذ تتم المراقبة لحالة الإنارة عبر التحكم الذكي والذي يعمل على تجميع وتحليل البيانات الضخمة وإصلاح الأعطال بشكل فوري.

ولفتت إلى أن المشروع يشمل تبديل 76 ألفاً من الكشافات وتم تبديل 42863 كشافاً منها خلال المرحلة الأولى، مؤكدة على الاهتمام الكبير بتوفير بنية تحتية ذكية ومستدامة عالية المواصفات تواكب النمو الكبير الذي تنتهجه إمارة أبوظبي في كل المجالات وخصوصاً قطاعات الطاقة والبيئة.

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