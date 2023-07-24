مهرجان الذيد للرطب ينطلق الخميس

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن إكمال استعداداتها لإطلاق فعاليات النسخة الـ 7 من «مهرجان الذيد للرطب 2023»، والتي سيتم تنظيمها خلال الفترة من 27 إلى 30 يوليو الجاري في مركز إكسبو الذيد.

وسيتضمن المهرجان الذي يشهد مشاركة المئات من مزارعي النخيل على مستوى الدولة العديد من المسابقات التي خصص لها جوائز بقيمة تصل إلى أكثر من مليون درهم ستوزع على الفائزين بهذه المسابقات المصنفة ضمن فئات رئيسية وهي مسابقة مزاينة الرطب، ومسابقة أكبر عذج، ومسابقة الليمون، ومسابقة التين الأحمر، ومسابقة تمر الحسيل، ومسابقة أجمل مخرافة رطب والمخصصة للنساء فقط، وتتراوح قيمة الجوائز بين 1000 إلى 25 ألف درهم.

مسابقة جديدة

ويشهد المهرجان هذا العام إضافة مسابقة جديدة «حصن شريعة الذيد لملاك النخيل»، وهي مخصصة للمزارعين من أبناء إمارة الشارقة، بالإضافة إلى مشاركة جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي في المهرجان، وذلك بهدف تكريم المزارعين، والمزارع التجارية، وتحفيز الابتكار الزراعي.

تعزيز

وأكد محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن مهرجان الذيد للرطب يمثل أحد أهم مبادرات غرفة الشارقة الذي تسعى من خلاله إلى تحقيق إبعاد اقتصادية اجتماعية من أبرزها ترسيخ المكانة التاريخية لشجرة النخيل والمحافظة عليها، وصون الموروث الثقافي والتراثي العريق لأبناء الإمارات ودعم أصحاب المزارع المنتجة للنخيل وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة.

مواعيد المسابقات

وستنطلق المسابقة الأولى في المهرجان يوم الخميس 27 يوليو وهي مسابقة مزاينة رطب الخنيزي، ومسابقة أكبر عذج برحي وخصاب 40 كغ، وما فوق و50 كغ للأصناف الأخرى، ثم تقام يوم 28 يوليو مسابقة مزاينة رطب الخلاص ومزاينة الليمون، كما تقام يوم 29 يوليو مسابقة مزاينة رطب الشيشي عام ومزاينة التين الأحمر ومزاينة أجمل مخرافة للنساء، في حين يشهد اليوم الأخير مسابقتي النخبة العام ونخبة حصن الذيد، ويتضمن الدخول للمسابقات عدداً من الشروط العامة المتمثلة في أن يكون الرطب من الإنتاج المحلي للدولة وأن يقدم المشارك من الإمارات الشمالية رطباً من إنتاج مزرعة أو حديقة منزله، والمشارك من إمارتي أبوظبي ودبي من إنتاج مزرعته مع ضرورة إبراز المستندات عند التقديم للتسجيل وزيارة بعض المزارع، في حين يشترط للمشاركة في مسابقة أجمل مخرافة المخصصة للنساء من عمر 25 سنة وما فوق أن تكون المخرافة صناعة يدوية ومحلية من سعف النخيل ومن الرطب الفاخر.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز