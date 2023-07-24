تتويج الفائزين بمزاينة مهرجان ليوا للرطب

المصدر: الظفرة - وام

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توجت اللجنة المنظمة لمهرجان ليوا للرطب الفائزين في مسابقة مزاينة رطب الخنيزي. وخصصت اللجنة المنظمة 15 جائزة قيمة للفائزين، ويحصل الفائز بالمركز الأول على 100 ألف درهم، والمركز الثاني 75 ألف درهم، والمركز الثالث 40 ألف درهم.

وأسفرت النتائج عن فوز أحمد خميس حموده خميس العرياني بالمركز الأول، وفي المركز الثاني حمد سهيل قنزول الشامسي، وفي المركز الثالث فاطمة سعيد محمد العرياني، وفي المركز الرابع ورثة علي مبارك سلطان العرياني، وفي المركز الخامس خميس حمودة العرياني.

وفي سياق متصل تبدأ صباح اليوم لجنة تحكيم مزاينة الفواكه في مهرجان ليوا للرطب، استلام مشاركات المزارعين في مسابقة الليمون ضمن فئتي (الليمون المحلي، الليمون المنوع)، إلى جانب استلام مشاركات مسابقة أجمل مخرافة رطب.

وعلى صعيد آخر استقبلت مسابقة التين ضمن فئات «الأحمر والأصفر» في مهرجان ليوا للرطب 450 كيلو غراماً من التين، التي شارك بها 45 مزارعاً من مختلف أرجاء الدولة، واتسمت المشاركات بجودة المنتج المقدم ونوعيته في كل فئة، وقد قدم كل مشارك مخرافتين بسعة 10 كيلوغرامات (5 كيلوغرامات لكل مخرافة)، وخصصت اللجنة المنظمة 20 جائزة قيمة لمسابقة التين، بواقع 10 جوائز لكل فئة.

جولة

إلى ذلك، تفقد اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية فعاليات ومسابقات الدورة الـ 19 من مهرجان ليوا للرطب، الذي يستمر حتى 30 يوليو الحالي، بتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، بالتعاون مع نادي تراث الإمارات.

كما تفقد جناح لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، ونادي تراث الإمارات، الذي يستعرض أمام الزوار أبرز الإصدارات والمطبوعات التاريخية والتراثية والشعرية والدراسات، إلى جانب أجندة المهرجانات والبرامج الثقافية، التي تنفذ على مدار العام، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز مشاريع الحفاظ على الموروث، وإيصال رسالة الإمارات الحضارية والإنسانية إلى العالم، فضلاً عن تعزيز قيم الولاء والانتماء، من خلال ممارسة التراث الإماراتي الأصيل.

أجنحة

واطلع على أجنحة الجهات الداعمة والراعية والمشاركة في المهرجان (ديوان ممثل حاكم أبوظبي- منطقة الظفرة، شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، دائرة البلديات والنقل بلدية منطقة الظفرة وبلدية مدينة العين، شرطة أبوظبي- مديرية منطقة الظفرة، شركة الظاهرة الزراعية، دائرة السياحة عجمان، هيئة أبوظبي للدفاع المدني، المجلس الوطني الاتحادي، جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، الأرشيف والمكتبة الوطنية، الغدير للحرف الإماراتية، شركة الفوعة).

وزار أجنحة الجهات والشركات المحلية والأجنبية ومحال سوق الرطب يرافقه عبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع باللجنة، ومبارك علي المنصوري مدير مزاينة الرطب والفواكه بالمهرجان، وعبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال باللجنة.

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