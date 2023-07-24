منى الحمادي صيدلانية دفعها مرض ابنها لإنتاج مرهم فعال

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

ت + ت - الحجم الطبيعي

منى الحمادي صيدلانية مواطنة ومخترعة، أسست شركة لإنتاج المنتجات الطبيعية، أبرزها مرهم «دريم»، لتخفيف الأعراض الجلدية المزمنة التي ترافق حالات الأكزيما، فيساعد على تخفيفها واختفائها، وما دفعها لذلك أن أحد أبنائها كان يعاني من جفاف الجلد والحكة المستمرة، حيث أزعجها كثيراً إصابته بعد ولادته بـ 6 أشهر بالأكزيما، فظلت تبحث عن بدائل طبيعية، حتى وجدت ضالتها في ذلك المرهم.

بدأت منى بإنتاج النسخة الأولية من «دريم»، الذي أثبت فعالية خلال مدة تتراوح بين 3 أيام إلى أسبوعين من الاستخدام، وتم اعتماده رسمياً من الجهات المختصة في الدولة، وأصبحت تنتجه على دفعات صغيرة، بطاقة إنتاجية 300 عبوة أسبوعياً، سعر الواحدة منها 45 درهماً، وحالياً تخطط لإنتاج كميات كبيرة لتسويقها في السوقين المحلي والإقليمي ومن ثم العالمي.

رحلة

بحكم تخصصها في علوم الصيدلة بدأت منى رحلة البحث عن علاج علّه يخفف من معاناة ابنها من الأعراض الجلدية المصاحبة للأكزيما، إلا أنها لم تجد المنتج المناسب، فراحت تبحث عن أحدث الدراسات عن المواد الأولية الطبيعية وخواصها، وباشرت بصياغة تركيبات عدة ودراستها وتجريبها، إلى أن وصلت إلى تركيبة ذكية وهي مرهم «دريم»، وحققت التركيبة نتائج فعالة مع الأعراض الجلدية التي كان يعاني منها ابنها، واختفت الأعراض تماماً.

وبينت الحمادي، والتي تخرجت من كليات التقنية العليا تخصص تكنولوجيا الصيدلة، أنها اختارت ذلك التخصص لأنه كان جديداً، فاستهواها، وهي من أوائل الدفعات التي تخرجت فيه.

نتائج

وقالت الحمادي إنها كانت في حيرة من أمرها بشأن نقطة البداية، ومشاركة النتائج مع الأمهات والآباء الذين يعانون من المشكلة ذاتها التي يعاني منها ابنها، فصادف تلك الحيرة التحاقها بدورة البرنامج المتكامل لريادة الأعمال في مجلس سيدات أعمال أبوظبي، بالتزامن مع حملات التوعية لريادة الأعمال، وكانت مدة البرنامج 3 أسابيع.

وأضافت: طرحت فكرة بدء مشروع خاص لهذا المرهم على مقدم البرنامج ووجدت التشجيع والتوجيه والمتابعة، وعرضت المنتج على الجمهور، وبعد أن لمست الإقبال الكبير عليه بدأت في اتخاذ الخطوة التالية، التي تمثلت في تسجيله، وقد حصلت على اعتماد كامل للمنتج من قبل هيئة المواصفات والمقاييس الإماراتية، وموافقة وزارة الصحة ومختبر دبي المركزي، وتلقيت الدعم لتسجيل الابتكار من برنامج تكامل التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، وتسجيل الابتكار في مكتب تسجيل براءات الاختراع في الخليج والحصول على الموافقة.

وأشارت الصيدلانية الحمادي إلى إجرائها دراسة على المرهم، شارك فيها 100 عميل بينت النتائج الأولية أن 95 % منهم تحسنت حالتهم الجلدية، كما أجرت دراسة أخرى على خواص التركيبة برعاية (المعرض الدولي للصيدلة والطب ICPM-) مع جامعة عجمان كلية الصيدلة، وتبين أن للتركيبة خواص متعددة، من بينها أنها تعمل على حماية حاجز الجلد بنسبة 60% بالمقارنة بالمنتجات الأخرى.

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