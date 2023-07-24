«أبوظبي للصيد والفروسية» يرصد 64 جائزة للفائزين

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2023 رصد64 جائزة مادية ومعنوية قيّمة للفائزين في 30 مسابقة أساسية وفرعية.

وكشفت اللجنة العليا المنظمة للمعرض عن بدء الترشح لمسابقة أفضل مجسمات المشغولات التراثية (الحرف اليدوية) في إطار جهوده للمساهمة في استدامة المهن التراثية والصناعات التقليدية احتفاءً بعام الاستدامة وتسليط الضوء على هوية المعرض «استدامة وتراث.. بروح متجددة».

وأشارت اللجنة إلى إطلاق مسابقة «أفضل سكين صيد» للمرة الأولى في تاريخه على أن يسمح بالمشاركة فيها للأفراد والشركات على حد سواء شريطة أن تكون السكين من إنتاج العام 2022 أو 2023 وأن يتم عرضها خلال فعاليات المعرض إلى جانب جائزة المنتج المميز للمرة الأولى في تاريخه، ضمن مجالات الصقارة ورحلات الصيد والتخييم وأنشطة الهواء الطلق والرياضات البحرية والفنون والحرف اليدوية إضافة إلى أسلحة ومعدات الصيد والرماية والمنتجات والخدمات البيطرية.

ونوهت اللجنة بإطلاق نسخة ثانية من مسابقة أجمل وأفضل منصة عرض لكل قطاع من قطاعات الحدث.

ودأب المعرض على تنظيم مسابقة سنوية لاختيار «أجمل كلب صيد» تقتصر المشاركة فيها على فئة «السلوقي العربي» إحدى أقدم سلالات الكلاب في العالم والتي تعتبر رمزاً لتقاليد الصحراء والصيد البري.

وأطلق المعرض أيضاً مسابقة مبتكرة لاختيار «أفضل مجموعة متكاملة من أدوات الصقارة لرحلات المقناص» إلى جانب إطلاق دورة جديدة من مسابقة «أجمل الصقور المكاثرة في الأسر» ومسابقة «أجمل وأفضل وكر تقليدي للصقور»، وذلك للمرة الأولى في تاريخه.

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