حملة للتوعية بسلامة الإطارات بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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عززت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي وعي السائقين بأهمية التأكد من سلامة إطارات مركباتهم، من خلال العمل الميداني، بالتعاون مع الشركاء، ضمن حملة «صيف بأمان»، وحملة وزارة الداخلية الفصلية الثالثة تحت شعار «سلامة مركبتك من سلامتك» الخاصة بترسيخ مبادئ الثقافة المرورية، بهدف تمكين التنقل الآمن باستخدام الأنظمة المرورية الحديثة.

ويتضمن برنامج الحملة نقاط فحص للإطارات، وورش توعية مرورية، وتنظيم معرض مصغر، بالتنسيق مع عدد من المراكز التجارية في إمارة أبوظبي، وبالتعاون مع شركة الفهيم للسيارات «ميشلان»، حيث تقوم بجولات ميدانية تركز على تقديم الإرشادات حول أهمية فحص سلامة إطارات المركبات تعزيزاً لسلامة السائقين.

وتقدم شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات نصائح وإرشادات للسائقين حول سلامة المركبة والإطارات، كما تشارك جمعية ساعد للحد من الحوادث المرورية بتعزيز وعي السائقين بأهمية تغيير إطارات المركبات باستمرار.

وأوضح العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات بالإنابة أن الحملة تهدف إلى توعية شرائح المجتمع كافة بمخاطر الحوادث المرورية، وحثهم على اتباع التعليمات وإرشادات سلامة المركبات.

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