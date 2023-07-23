شرطة أبوظبي تدعو إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة

المصدر: البيان

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دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة، والالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الارشادية الالكترونية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة على بعض المناطق الشرقية، من الساعة 3:30 إلى الـ8:30 مساء اليوم الأحد.

من جهة أخرى هطلت عصر اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينة العين وضواحيها، مصحوبة برياح مثيرة للغبار، وذلك بسبب امتداد منخفض جوي أدى إلى تكون السحب الركامية.

وفي هذا الإطار قالت سكينة البلوشي مُتنبأ جوي في المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل في حديثه لـ "البيان": سقطت الأمطار على منطقة العين بسبب تكون السحب الركامية وتحديداً في شمال ووسط المدينة، حيث كانت البداية في الصاروج ومن ثم امتدت إلى المناطق الصناعية وغيرها. وصاحب ذلك هبوب رياح خفيفة إلى معتدلة تصل سرعتها إلى 40 كيلو متراً في الساعة". ولفتت البلوشي إلى أن الأمطار التي هطلت على مدينة العين تعتبر أمطارا موسمية صيفية عادة ما تهطل في فصل الصيف.

ومن جانب آخر ابتهج السكان في مناطق جبل حفيت وعين الفايضة وفلج هزاع بهطول أمطار الخير والبركة على أرجاء المدينة، آملين في انخفاض درجات الحرارة.

وخرجت العديد من العائلات لزيارة الأماكن التي هطلت عليها الأمطار لاسيما المناطق الجبلية والاستمتاع بالأجواء الممتعة في هذا الوقت من العام.

وتجدر الإشارة إلى أن هطول الأمطار في فصل الصيف وخاصة في يوليو وأغسطس تعرف باسم أمطار "الروايح" التي تعمل على تخفيض درجات الحرارة بصورة ملحوظة، حيث تبدأ أمطار الروايح في الهطول، من سلسلة الحجر الشرقي وتنتهي على سلسلة الحجر الغربي لسلطنة عمان وشرق الإمارات، والمناطق المجاورة لها مثل منطقة العين.

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