طقس الإمارات غداً.. صحو و مغبر أحياناً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام ومغبراً أحياناً، وتظهر بعض السحب على المناطق الشرقية والغربية بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

و أوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية / 10 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 17:44 والمد الثاني عند الساعة 04:42 و الجزر الأول عند الساعة 10:43 و الجزر الثاني عند الساعة 23:12.

و في بحر عمان يكونالموج خفيفاً إلى متوسط ، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:30 والمد الثاني عند الساعة 02:13 و الجزر الأول عند الساعة 20:21 والجزر الثاني عند الساعة 07:22.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 33 75 25

دبي 41 34 60 25

الشارقة 41 33 60 25

عجمان 39 33 75 30

أم القيوين 41 32 60 25

رأس الخيمة 43 33 60 25

الفجيرة 32 28 85 60

العـين 46 35 50 15

ليوا 45 32 85 20

الرويس 42 27 85 25

السلع 44 29 85 15

دلـمـا 38 31 85 35

طنب الكبرى 36 32 80 50

الصغرى 36 32 80 50

أبو موسى 36 32 80 50

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