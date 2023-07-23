"الوطنية للانتخابات" للناخب الحق في تبديل اختياره للمرشح أكثر من مرة

المصدر: أبوظبي – موفق محمد:

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أكدت "اللجنة الوطنية للانتخابات" أن الإجراءات المقررة لتنفيذ العملية الانتخابية لاختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي 2023، منحت الناخب الحق في تبدل اختياره للمرشح، أي العودة عن اختياره السابق واختيار مرشح جديد.

وأوضحت عبر موقعها الالكتروني الرسمي"https://uaenec.ae" أن قرار اللجنة الوطنية للانتخابات رقم (25) لسنة 2023 في شأن التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، أجاز في مادة رقم 46 من الفصل السادس والخاص بقواعد الانتخاب، للمرشح تبديل اختياره للمرشح – أكثر من مرة – خلال فترة "التصويت المبكر" وحتى انتهاء الانتخاب في يوم "الانتخاب الرئيس".

وبحسب الجدول الزمني للانتخابات، فأن الناخب سيتاح له بداء من يوم 4 أكتوبر المقبل، تاريخ فتح باب "التصويت المبكر" أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم ووفق نظام التصويت الهجين أو نظام التصويت الإلكتروني، اختيار مرشحهم لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، مع إمكانية تغيير اسم المرشح خلال يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر من خلال نظام التصويت "عن بُعد" فقط، بحيث يكون للناخبين الإدلاء بأصواتهم عبر الإنترنت بواسطة التطبيقات الرقمية المعتمدة.

ونوهت اللجنة بأن اليوم التالي والموافق 7 أكتوبر والمحدد باعتباره "يوم الانتخاب الرئيس" لإجراء انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 في كافة الإمارات، وذلك وفق نظام التصويت الهجين، سيسمح فيه للناخب اختيار مرشحهم لعضوية المجلس أو تغيير اسم المرشح الذي تم اختيار خلال فترة الانتخاب "المبكر".

وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات،أن ألية اعتماد الأصوات تنص على اعتماد التصويت الأخير للناخب لتحديد المرشح الذي صوت له بصفة نهائية، سواء تم التصويت الأخير عبر التطبيق الالكتروني "عن بعد" أو من خلال الحضور والأداء بالصوت الانتخابي في مراكز الانتخاب المعتمدة.

فرز

ووفقاً للمادة رقم 55 من التعليمات التنفيذية، فانه يتم فرز أصوات الناخبين- بعد الإعلان عن انتهاء عملية الانتخاب- وفقاً للإجراءات الآتية أولاً : تُعتبر قواعد بيانات من أدلوا بأصواتهم أياً كان نظام التصويت المعتمد، المصدر الوحيد لاحتساب عددهم في كل إمارة، وتحديد عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.

ثانياً : تتولى لجنة الفرز حصر أعداد من أدلوا بأصواتهم وفرزها باستخدام الطرق الفنية المتبعة في نظام التصويت المعتمد.

ثالثاً : في حال استخدام نظام التصويت اليدوي؛ تُجرى عملية فرز أصوات الناخبين وفقاً لي 4 إجراءات، هي فرز صناديق الاقتراع لتحديد عدد من أدلوا بأصواتهم، تفريغ الأصوات في كشف يُسجل فيه أسماء جميع المرشحين في القائمة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم، وعدد الأوراق الباطلة، التأشير في ورقة كل ناخب عند تفريغها في الكشف من قبل أحد أعضاء لجنة الفرز بما يدل على ذلك، يجب أن تتواصل عملية الفرز دون توقف حتى الانتهاء منها.

ويتولى رئيس لحنة الفرز مهام الإعلان عن نتيجة المرشحين الفائزين في الانتخابات بالنسبة للحاصلين على أعلى الأصوات بحسب عدد المرشحين المطلوب انتخابه في الإمارة، وتحدد لجنة الفرز أعضاء قائمة الاحتياط في كل إمارة مرتبين بحسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم. وعند التساوي تعتمد القرعة للمفاضلة بينهم.

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