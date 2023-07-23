عمر سلطان العلماء يلتقي سعيد محمد الطاير ويطّلع على مشاريع هيئة كهرباء ومياه دبي في التحول الرقمي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تتبنى الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي التوليدي لتشكيل مستقبل الاقتصاد وتعزيز ريادة الأعمال، وخلق فرص جديدة تسهم في دفع عجلة التنمية والتطور والنمو المستدام لمستقبل أفضل للأجيال القادمة.

جاء ذلك، خلال زيارة معالي عمر سلطان العلماء لمبنى هيئة كهرباء ومياه دبي في منطقة الحضيبة حيث كان في استقباله معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الذي استعرض خارطة طريق الهيئة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي وجهودها لبناء بيئة رقمية آمنة وموثوقة، ومشاريعها في مجال التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وقد حضر اللقاء المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في هيئة كهرباء ومياه دبي؛ والمهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي؛ وعدد من مسؤولي الهيئة.

وقال معالي عمر سلطان العلماء إن دولة الإمارات تسعى إلى أن تكون قائدة في ابتكارات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتمكين المؤسسات من الإبداع في مجالات التكنولوجيا المتقدمة التي تسهم في تصميم حلول جديدة بوتيرة متسارعة، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يعد من أهم عناصر رحلة التحول الرقمي في الدولة، وعاملاً أساسياً في إحداث نقلة نوعية في الصناعات وتمكين الشركات بقدرات غير مسبوقة.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن توسيع الاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي التوليدي يستدعي تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الرائدة في الدولة، وتطوير الأطر التشريعية المرتبطة بهذا المجال بشكل مستمر وصياغة السياسات واللوائح لضمان الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات لتحقيق التوازن بين الابتكار وجودة حياة المجتمع، ما يرسخ ريادة دولة الإمارات في تبني التقنيات الجديدة والمتقدمة.

من جهته، قال معالي سعيد الطاير: "سعدنا باستقبال معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، حيث تتكامل جهودنا لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كعاصمة للابتكار والإبداع ومركز للثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى بناء القدرات لمواجهة تحديات الأمن السيبراني، وفي إطار رؤية هيئة كهرباء ومياه دبي كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، فإننا نسهم في الانتقال بدبي نحو ريادة المستقبل عبر إعادة صياغة المفاهيم التقليدية لآليات العمل لتتناسب مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، وتعزيز مكانة دبي كحاضنة للإبداع ومنارة للابتكار في إطار نموذج "دبي 10X" الذي سيساعد الحكومات حول العالم على تخيُّل وتصميم المستقبل بطريقة غير تقليدية."

وأشار معالي الطاير إلى أن رحلة الهيئة في استخدام الذكاء الاصطناعي بدأت عام 2017 عبر تطوير خارطة طريق لإثراء تجربة المتعاملين والموظفين وجميع المعنيين، وتعمل حالياً على إثراء خدماتها بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، كما كانت الهيئة أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم وأول مؤسسة حكومية في دولة الإمارات تستخدم تقنية تشات جي بي تي لتحسين خدماتها.

مختبر ابتكارات الأمن السيبراني

واستمع معالي عمر سلطان العلماء خلال الزيارة، من مسؤولي الهيئة إلى شرح حول "مختبر ابتكارات الأمن السيبراني" الذي تم تصميمه لتمكين وتسهيل التحول الرقمي في الهيئة من خلال إجراء البحوث والاختبار على ضوابط الأمن السيبراني، واستكشاف آفاقها، والارتقاء بابتكاراتها وتصاميمها، وتوظيفها في بيئة الهيئة. ويهدف المختبر إلى توفير الوقت والتكاليف وزيادة عوائد الاستثمار في مجال أمن المعلومات والأمن السيبراني.

مركز وعي للأمن السيبراني

كما تم خلال اللقاء تقديم شرح حول "مركز وعي للأمن السيبراني" الذي يوفر بيئة افتراضية لإجراء التدريبات والاختبارات الفنية الشاملة، باستخدام سيناريوهات وأدوات لمحاكاة الهجمات السيبرانية والآليات الدفاعية التي من شأنها تحسين مهارات موظفي الهيئة في مختلف نواحي الأمن السيبراني، ورفع مستوى وعيهم من خلال تجارب افتراضية مصممة لتحسين المهارات الوطنية في مجال الأمن السيبراني.

مركز أمن الهوية الرقمية

واستعرض فريق الهيئة أهم ملامح "مركز أمن الهوية الرقمية" الذي يعد أول مركز من نوعه ويتميز بقدرات ذكاء قابلة للتكيف تعمل على جمع البيانات المرتبطة بالهوية الرقمية من مختلف المصادر بهدف تأمين الهوية الرقمية للهيئة بشكل استباقي وتمكين ضوابط إدارة الهوية والوصول، بما يثري تجربة المستخدمين ويضمن دخولهم الآمن إلى بيئة الهيئة.

مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)

كما استعرض مسؤولو مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، التابعة لديوا الرقمية، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، تجربة "مورو" في تطوير الخدمات الرقمية والإدارة الذكية للبيانات التي يتم استضافتها في أحدث مراكز البيانات بما يتوافق مع متطلبات خدمات تخزين البيانات والأمن السيبراني في دولة الإمارات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز