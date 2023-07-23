الإمارات تدعو الدول للانضمام لمبادرة التبريد العالمي

المصدر: عواصم - وكالات

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دعت الإمارات كل دول العالم إلى الانضمام إلى تعهد التبريد العالمي، مبادرة الشراكة بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة ورئاسة مؤتمر الأطراف COP28، وتم الإعلان عنها في وقت سابق من العام الجاري.

ولفت معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28، خلال جلسة حوارية ضمن اجتماع لمجموعة العشرين في ولاية غوا بالهند إلى أزمة التبريد لدى الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ بوصفها مسألة تتعلق بالعدالة المناخية.

وتأتي هذه الدعوة بالتزامن مع موجة حرارة تضرب أجزاء واسعة من العالم حيث يعاني مئات ملايين الأشخاص في النصف الشمالي في الكرة الأرضية من موجة حرّ شديد خصوصاً في أوروبا والولايات المتحدة.

ويُتوقّع أن يصبح يوليو 2023 الشهر الأكثر سخونة في التاريخ، بحسب كبير علماء المناخ في وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) غافين شميت.

وأعلنت السلطات الأمريكية أن الموجة الحارة القياسية التي تضرب جنوب الولايات المتحدة منذ أيام عدة ستمتد إلى أنحاء أخرى في البلاد.

وحذرت من أن نحو 80 مليون أمريكي سيواجهون درجات حرارة تصل إلى 41 درجة مئوية أو أعلى، وحتى 46 درجة في أريزونا.

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