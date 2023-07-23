مجلس دبا الحصن يبحث حلولاً للمشكلات الأسرية

المصدر: (الشارقة - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

استضاف مجلس مدينة دبا الحصن التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بإمارة الشارقة، في مقره صباح أمس، جلسة عصف ذهني لبحث حلول للمشكلات الأسرية والجرائم الإلكترونية، وغيرهما من القضايا المجتمعية المهمة.

وخلال الجلسة التي نظمتها القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة في إدارة شرطة المنطقة الشرقية، تطرق المشاركون إلى محاور ذات صلة بالأسر، والأفراد من مختلف الأعمار، لاسيما الاستدامة في العمل المجتمعي، من حفظ الأمن في ربوع المجتمع، والحفاظ على تماسك الأسر، وحمايتها من مختلف المهددات أو المشكلات، علاوة على تناول المحاور ذات الصلة بالجرائم الإلكترونية، وظاهرة انتشار الدراجات النارية وغيرهما.

وطرح الحضور آراء حول استغلال الطاقات الكامنة لدى الأسر، والشباب، من خلال تحفيز جوانب التفكير الإبداعي والابتكاري لديهم، وتشجيعهم على طرح الأفكار الخلاقة التي تسهم في الحفاظ على المجتمع، وتحقيق الانسجام والتكامل مع روح العصر وتطوراته المتسارعة، بما يضمن النمو الإيجابي والاستفادة الحقيقية دون التأثير على الأسر وأفرادها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز