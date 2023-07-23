«بلووم ماركت».. وجهة متكاملة لبيع وشراء المنتجات الغذائية

المصدر: دبي - البيان

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نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه في «تويتر» صوراً لـ«بلووم ماركت» «Bloom Market» للخضار والفواكه، الذي افتتحته بلدية دبي أخيراً، ويُعدُّ وجهة متكاملة لبيع وشراء المنتجات والمواد الغذائية، والأكبر من نوعه في المنطقة، وذلك على مساحة 66 ألف متر مربع في سوق دبي المركزي للخضار والفواكه.

ويأتي ذلك تماشياً مع جهود البلدية في التخطيط المستمر لتعزيز جاذبية الإمارة عبر تنفيذ مشاريع حيوية متكاملة توفر أفضل المقومات التي تعزز من جودة حياة سكانها. ويتألف السوق من طابق لمواقف السيارات يتسع لأكثر من 400 موقف، ومساحات للمستثمرين تضم أكثر من 600 «كشك» ومنصة لعرض وبيع منتجات الخضار والفواكه المحلية والمستوردة يومياً، إضافةً إلى توفّر 3 مطاعم تقدم خدماتها للزوار. كما يضم السوق أيضاً العديد من الخدمات اللوجستية التي تسهل عملية التسوق، مثل وجود عمال مساعدين مع عربات التسوق، وشحن البضائع إلى سيارات المتعاملين لعمليات الشراء الكبيرة.

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