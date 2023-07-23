شرطة أبوظبي تعزز مهارات الأطفال في فعالية «صيفنا وأبناؤنا»

المصدر: أبوظبي - وام

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نظمت إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ضمن حملة «صيف بأمان»، فعالية مجتمعية بعنوان «صيفنا وأبناؤنا» بمدينة الطفل «كيدزانيا» وأقيمت على مدار يومين في مركز ياس مول التجاري بأبوظبي.

وركزت الفعالية على توعية أبناء منتسبي شرطة أبوظبي وزوار مدينة الطفل «كيدزانيا» بكيفية استثمار أوقات الفراغ بما ينمي قدراتهم ويطور مهاراتهم البدنية والفكرية، وذلك عبر زيارة مدينة الألعاب الترفيهية التي تتضمن عدة مناطق تعليمية تُعنى بإكساب الأطفال المهارات الحيوية.

وأكد العميد أحمد مسعود المزروعي مدير قطاع أمن المجتمع اهتمام شرطة أبوظبي بتطبيق أولوياتها الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز إسعاد المجتمع، عبر البرامج والفعاليات لافتاً إلى أهمية تعزيز الوعي الأمني والمجتمعي للنشء وتثقيفهم بأفضل الطرائق لشغل أوقات فراغهم وخصوصاً في فترة الإجازة الصيفية مشيداً بتعاون الشركاء، وحرصهم على المشاركة في توعية الجمهور وزيادة الوعي الإيجابي لدى الطلبة والأطفال.

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