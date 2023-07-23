«ليوا للرطب».. 34 ألف زائر منذ انطلاق المهرجان

المصدر: الظفرة - وام

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استقبل مهرجان ليوا للرطب نحو 34 ألف زائر من مختلف أنحاء الدولة منذ انطلاقته في 17 يوليو الجاري، على مدار 5 أيام، من المواطنين والمقيمين وزوار الدولة، الذين تابعوا مسابقات المهرجان الذي يستمر حتى 30 يوليو الجاري في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، بالتعاون مع نادي تراث الإمارات.

وتشهد فعاليات المهرجان توافد أعداد كبيرة من أهالي المنطقة والزوار والسياح للتعرف عن قرب على التراث الإماراتي العريق، والاستمتاع بالمسابقات والفعاليات التراثية والأنشطة والعروض الفنية التراثية التي جميعها تحكي عن حياة الأجداد، و تراث الدولة.

كما تعرف الزوار على الخدمات التي تقدمها المؤسسات والجهات المشاركة في أجنحة المعرض، وأيضاً على محال السوق الشعبي الذي يعتبر منصة جديدة للتواصل بين مختلف سيدات الأعمال الإماراتيات، إلى جانب مشاركاتهم في مسرح الفعاليات وورش الأطفال،مشيدين بالتنظيم وبتنوع المعروضات .

واستقبل المهرجان خلال الأيام الخمسة الأولى من انطلاقته نحو 8 أطنان من رطب مزارع الدولة ومن إنتاج هذا الموسم ، ضمن مسابقات «مزاينة رطب الدباس» و«أكبر عذج»، والشيشي والخنيزي، فيما تستمر بقية مسابقات المزاينة خلال الأيام المقبلة من خلال أشواط الخلاص والفرض (المفتوح ومزارع العين)، وشوط بومعان، وأشواط نخبة الرطب (الظفرة، وليوا).

وسجلت مسابقة الدباس في المهرجان مشاركة أكثر من 100 مزارع ، وقد خصص لها 25 جائزة بقيمة 446 ألف درهم، فيما سجلت مسابقة أكبر عذج مشاركة أكثر من 50 مزارعاً، وقد خصص لهذه المسابقة 15 جائزة بقيمة 234 ألف درهم. وشهدت مسابقة «مزاينة رطب الشيشي» مشاركة 44 مزارعاً، ومزاينة رطب الخنيزي 54 مزارعاً، قدموا خلالها أجود أنواع الرطب للمنافسة على المراكز الأولى، إذ تمنح اللجنة المنظمة جوائز قيمة للفائزين بالمراكز الأولى في مسابقتي «رطب الشيشي ورطب الخنيزي»، إذ يحصل الفائز بالمركز الأول في كل مسابقة على مبلغ 100 ألف درهم، والمركز الثاني 75 ألف درهم، والمركز الثالث 40 ألف درهم، وقد خصصت اللجنة 15 جائزة للفائزين بكل فئة.

وعرضت خلال المهرجان 20 مجسماً تراثياً تعكس ذكريات من الماضي وتروي تفاصيل بيت الشعر المختلفة وأقسامه مع المسميات الصحيحة لأجزاء البيت، مما يعيد للأذهان ما عاشه الأجداد في الماضي ويبين للأجيال التطور والحداثة والمكانة التي تتماشى مع عادات وتقاليد مجتمعنا المرتبط بكرم الضيافة.

وتم عرض المجسمات التراثية في وسط موقع المهرجان ضمن ركن يستطيع زوار المهرجان زيارته والاطلاع على مكوناته والتعرف على تفاصيل بيت الشعر ومحيطه في الماضي، وقد خصصت اللجنة المنظمة للمهرجان مسابقة لـ «أجمل مجسم تراثي» ضمن مسابقات المهرجان، ووضعت لها 10 جوائز قيمة، إذ يتم الإعلان عن الفائزين بعد انتهاء لجنة التحكيم من تقييم الأعمال المشاركة ومطابقتها لمعايير وشروط المسابقة.

ويواصل مهرجان ليوا للرطب استلام مشاركات المزارعين في مختلف المسابقات وفق الجدول الزمني المعلن عنه عبر التطبيق الذكي للمهرجان ومنصات التواصل الاجتماعي «تراثنا»، إذ تستمر مسابقات مزاينة الرطب والفاكهة وفعاليات المهرجان لغاية 30 يوليو الجاري.

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