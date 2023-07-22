عرس جماعي لعدد من أبناء قبيلة الدروع بمنطقة القوع في العين

المصدر: وام

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نظمت "وزارة تنمية المجتمع" بدعم من مصرف أبوظبي الإسلامي، عرساً جماعياً لعدد من أبناء قبيلة الدروع، في منطقة القوع بمدينة العين، وذلك في إطار التزامها بترسيخ ثقافة الأعراس الجماعية وخفض تكاليف الزواج.

أقيم العرس الجماعي في “قاعة أفراح منطقة القوع” بحضور عدد من المسؤولين والمدعوّين وذوي العرسان وأصدقائهم وبمشاركة الفرق الشعبية احتفالاً بالمناسبة .

وتحرص وزارة تنمية المجتمع سنوياً على إقامة الأعراس الجماعية في مختلف إمارات ومناطق الدولة، تأكيداً لنهج وتجربة الأعراس الجماعية والتي تمثل ظاهرة وطنية تحتذى في ترسيخ قِيَم ومبادئ وتقاليد أصيلة في المجتمع، والمساهمة في خفض تكاليف الزواج لبناء أسر مستقرة ومتماسكة، قادرة على المساهمة في مسيرة التنمية الاجتماعية التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.

وزارة تنمية المجتمع تنظم عرساً جماعياً لعدد من أبناء قبيلة الدروع بمنطقة القوع في #العينhttps://t.co/dBaLCBb1ZW



#صحيفة_البيان pic.twitter.com/pPXqOpm16G — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 22, 2023

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