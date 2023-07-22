مهرجان ليوا للرطب يتوج الفائزين في مسابقة المانجو

المصدر: وام

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شهدت مسابقة المانجو بفئتيها المحلي والمنوع في مهرجان ليوا للرطب بدورته الـ 19، منافسات قوية بين 105 مزارع من مختلف مناطق الدولة سجلوا في المسابقة.

وتوجت اللجنة المنظمة للمهرجان الفائزين بالمراكز الأولى في المسابقة ، بحضور عبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، والمقدم أحمد سهيل العامري من مديرية شرطة منطقة الظفرة، وعدد من المزارعين وعشاق المسابقات التراثية.

وأسفرت النتائج في مسابقة "المانجو المحلي" عن فوز المزارع "علي محمد سالم محمد الشهياري" بالمركز الأول ، وفي المركز الثاني "عويضه خليفه بيات مشوي القبيسي"، وفي المركز الثالث "ورثة عبدالله علي محمد بن شيبان المهيري"، وفي المركز الرابع جاءت "فاطمة جمعة راشد بوقفل الياسي"،

وفي المركز الخامس "هند عبيد راشد رشيد الهاملي والأخوة".

وحصد المركز الأول في مسابقة "المانجو المنوع"، المزارع "محمد جمعة سالم الشاعر المزروعي"، وفي المركز الثاني "احمد محمد محمد علي الرميثي"، وفي المركز الثالث "سليمان سعيد سليمان جميع الظنحاني"، وفي المركز الرابع "محمد راشد الشريقي المحرزي"، وفي المركز الخامس "سيف صياح سالم طماش المنصوري".

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