كهرباء دبي تعلن انضمامها إلى رابطة "تشار إن" العالمية

المصدر: وام

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن انضمامها إلى رابطة “ تشار إن CharIN" العالمية المتخصصة كعضو رئيسي بهدف تعزيز التزامها بتطوير التنقل الأخضر والطاقة الخضراء .

وتتخصص رابطة "تشار إن CharIN" - التي تضم ما يزيد على 320 عضواً - في تعزيز المعايير الموحدة والمعتمدة في شحن المركبات الكهربائية، مثل نظام الشحن الموحد (CCS) ونظام ميجاوات للشحن (MCS) لجميع أنواع المركبات.

وتتيح هذه العضوية للهيئة ترسيخ مشاركتها في إرساء معايير أنظمة شحن المركبات الكهربائية، وتطوير تقنيات جديدة من شأنها تحسين كفاءة التنقل الأخضر وخفض تكاليف شحن المركبات الكهربائية، وزيادة سرعة الشحن. كما تسهم هذه الخطوة في ضمان مواصلة مواكبة الهيئة للمستجدات والمقارنات المعيارية العالمية المتعلقة بالمركبات الكهربائية.

ويرسخ انضمام الهيئة إلى رابطة "تشار إن CharIN" العالمية كعضو رئيسي جهود الهيئة لتطوير البنية التحتية الخاصة بشحن المركبات الكهربائية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: “ انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وإستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، والأهداف الإستراتيجية للإمارة من ناحية الاستدامة وجودة الهواء، نواصل دعم مبادرة دبي للتنقل الأخضر 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بما يعزز مساهمتنا في الحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل والمواصلات، وترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة”.

وأضاف معاليه " لقد أسهم تطوير الهيئة المستمر لمبادرة "الشاحن الأخضر" بالاعتماد على أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تشجيع اقتناء المركبات الصديقة للبيئة، وتوفير حلول ذكية ومبتكرة تضمن تجربة سلسة وسريعة لمتعاملينا، مما يصب في إطار جهودنا الدؤوبة لدعم التحول إلى المركبات الكهربائية بوصفه لبنة للوصول إلى الحياد المناخي. وأثمر توفيرنا لشبكة شحن عامة قوية للمركبات الكهربائية في جميع أنحاء دبي عن زيادة عدد المركبات الكهربائية في الإمارة. وقد انتهت الهيئة من تركيب أكثر من 370 محطة شاحن أخضر أي ما يزيد على 680 نقطة شحن منتشرة في جميع أرجاء دبي ".

بدوره، قال كلاس براكلو، رئيس مجلس إدارة "تشار إن CharIN": "يسعدنا انضمام هيئة كهرباء ومياه دبي بوصفها عضواً رئيسياً في رابطة "تشار إن"، وتدعم الرابطة إنشاء الهيئة لشبكة شحن المركبات الكهربائية باستخدام المعايير المتبعة في القطاع، ومساهمتها في تشجيع شحن المركبات الكهربائية والتنقل الأخضر. وعلى ضوء توسع "تشار إن" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نولي اهتماماً خاصاً لانضمام الهيئة للرابطة، حيث إنها لاعب رئيسي في قطاع الطاقة في المنطقة. وستقوم الرابطة بمشاركة خبراتها ومعرفتها الواسعة بالمنطقة مع الفريق التقني من الهيئة. كما ستتعاون الهيئة مع أعضاء آخرين من الرابطة لتطوير التقنيات الخاصة في مختلف مجالات شحن المركبات الكهربائية، وتمكين الجيل القادم في مجالات التنقل الأخضر والطاقة ".

ومن خلال مبادرة "الشاحن الأخضر" التي أطلقتها الهيئة عام 2014، تتيح الهيئة للمتعاملين إدارة فعالة وسهلة لخدمات الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية من خلال «لوحة بيانات مستخدم الشاحن الأخضر». ويمكن للمتعاملين تحديد مواقع محطات الشحن المنتشرة في مختلف أرجاء دبي بسهولة عبر موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي، و 14 منصة رقمية أخرى.

وتقدم الهيئة خدمة رمز الاستجابة السريعة QR code لمتعاملي السيارات الكهربائية المسجلين في مبادرة «الشاحن الأخضر»، بما يتيح لهم استكمال جميع مراحل شحن مركباتهم دون استخدام بطاقة الشاحن الأخضر.

إلى جانب ذلك، أطلقت الهيئة موقع "مجتمع السيارات الكهربائية في دبي" www.dubaievhub.ae بهدف زيادة استخدام السيارات الكهربائية من خلال مركزية المعلومات المتعلقة بأحدث تطورات السيارات الكهربائية.

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