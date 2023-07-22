وفد إماراتي يستعرض فرص التعاون المستقبلي بمنتدى في روسيا

المصدر: روسيا - وام

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شارك وفد من رجال الأعمال الإماراتيين والمقيمين في دولة الإمارات في «منتدى فلاديمير للتصدير» الذي أقيم في مقاطعة فلاديمير بجمهورية روسيا الاتحادية واستمر على مدار يومي 20 و21 يوليو بهدف تعزيز أواصر التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا ودول الشرق الأوسط.

وأكد كيوموف فلاديمير أليكسيفيتش نائب حاكم منطقة فلاديمير، في كلمته الافتتاحية في أثناء الجلسة العامة للمنتدى، أهمية التعاون بين روسيا ودول الشرق الأوسط.

وألقى الدكتور محمد كامل المعيني رئيس مجلس إدارة المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية، كلمة في اليوم الأول من المنتدى، تحدث فيها عن مزايا التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة والاعتبارات المتعلقة بالثقافة والتقاليد في التعاملات التجارية، وتطرق إلى تاريخ الإمارات وأصول التعاملات التجارية التي تمتاز بها على أعلى المستويات.

من جانبه ناقش رجل الأعمال محمد بسام عبدالرحمن، فرص التعاون المستقبلية في مجال الاستثمار التجاري والصناعي والعقاري والسياحي ضمن مقاطعة فلاديمير وضواحيها، فيما أشار رجل الأعمال والمستثمر الإماراتي محمد بن مرخان الكتبي، إلى إمكان فتح مجالات جديدة لتسهيل التصدير والاستثمار المتبادل بين الجانبين.

وشهدت أعمال اليوم الثاني من المنتدى، الذي حضره مجموعة من الدبلوماسيين العرب ورجال الأعمال من الطرفين، زيارات عدة لرجال الأعمال والمستثمرين إلى مصانع وشركات روسية متعددة الاختصاصات ومنها مجالات الديكور الداخلي والخارجي، والإضاءة، وصناعة الأثاث، والصناعات الدوائية وغيرها، بهدف التعرف إلى أهم الصناعات التي يتم إنتاجها في منطقة فلاديمير ومناحي الاستثمار المتبادل المتاحة بين الطرفين.

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