بلدية مليحة تعزز التوعية بالنباتات الداخلية

المصدر: (الشارقة - البيان)

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نظمت بلدية مليحة، ورشة عمل لزراعة النباتات الداخلية، وذلك لمنتسبي النشاط الصيفي لنادي مليحة، وجرى تقديم الورشة صباح أول من أمس بمقر النادي. وجاءت الورشة في إطار الشراكة التي تجمع بلدية مليحة مع نادي مليحة لإفادة المنتسبين خلال عطلتهم الصيفية، لاسيما والجهود تنصب على التوعية بالاستدامة في كل المجالات.

وهدفت الورشة التي قدمتها البلدية إلى توسيع اهتمام الطلبة بالزراعة والتشجير وتعريفهم بمهارات الزراعة الداخلية وطرق الاعتناء بالنباتات، انطلاقاً من الأثر الإيجابي للنباتات في الصحة النفسية ودورها في تحسين البيئة. وتلقى المنتسبون في الورشة معلومات عن النباتات الداخلية وكيفية العناية بها مع زراعة نماذج لشتلات وبذور ليتم العناية بها وإكثارها في المنازل وفي مختلف المواقع. وقدمت الورشة بجزئيها النظري والعملي، الشروح الكافية للحث على التشجير وأهمية الاهتمام بتحسين الحياة الزراعية، وربطها بثقافة وسلوك الأجيال.

وفي نهاية الورشة قدم محمد سلطان الخاصوني رئيس مجلس إدارة نادي مليحه الشكر والثناء إلى بلدية مليحة على جهودها في إنجاح الفعاليات الصيفية، وما يقدمه كوادر البلدية من ورش ذات أهمية للمنتسبين، معرباً عن تقديره لتنفيذ تلك الورشة التي أفادت الحضور بكيفية الزراعة، وأهميتها لاستدامة البيئة.

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