البرلمان العربي للطفل يناقش الجهد المستدام من أجل المناخ

المصدر: الشارقة - البيان

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مع اكتمال وصول أطفال الوطن العربي إلى الشارقة لعقد جلستهم الثانية من الدورة الثالثة، اليوم السبت في مقر المجلس الاستشاري للإمارة، استبقت هيئة البرلمان العربي للطفل الجلسة باجتماع بمقر البرلمان، واطلعت على مختلف التحضيرات لاكتمال عقد الجلسة والجاهزية في كافة مراحلها.

وتناقش الهيئة موضوع «الطفل العربي: جهد مستدام من أجل المناخ»، وجاهزية الأطفال من أعضاء وعضوات البرلمان للمشاركة بآرائهم، وطرح مرئياتهم وصياغة توصياتهم في هذا الموضوع المهم.

أعلى سلطة

وفي بداية الاجتماع، أكد أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، أهمية عقد هيئة البرلمان لاجتماعها قبل انعقاد الجلسة، كون الهيئة هي أعلى سلطة في البرلمان، وتتولى دورها في الاطلاع على مجريات أعمال الجلسة المقبلة، واعتماده، فضلاً على دعم الأفكار الخلاقة، بجانب إدارة الجلسة، وضبط الوقت والمحاور المطروحة، والوصول إلى توصيات قيمة سترفع إلى الجامعة العربية.

بدورها، أكدت جنان الشريف رئيسة البرلمان العربي للطفل، أن أعضاء وعضوات البرلمان أبدوا استعداداً كبيراً لمناقشة موضوع الجلسة «الطفل العربي: جهد مستدام من أجل المناخ»، وأهمية رأي الطفولة العربية في هذا الموضوع الذي يمس الحاضر والمستقبل، والحاجة المُلحة إلى العمل المناخي المستجيب لكافة التغيرات.

قضية مُلحة

وأشارت إلى أن المناخ يمثل لدى الأطفال، قضية مُلحة، تتطلب الاهتمام الفوري، لذا نجد الجلسة تطرح هذا الموضوع في وقته والذي يمثل لحظة محورية في التاريخ؛ ليشارك الأطفال من كافة الدول العربية بآرائهم اتجاه مصير كوكب الأرض ورفاهيته خاصة انعكاس هذا الموضوع على الأطفال والأجيال المقبلة، والتي تتطلب وعياً وجهوداً كبيراً لاتخاذ إجراءات تحويلية في هذا الصدد.

الاجتماع حضره كل من الكويتية جنان الشريف رئيسة البرلمان العربي للطفل، والفلسطينية حلا جهليل نائبة رئيسة البرلمان العربي للطفل، وياسمينه مشيك رئيسة لجنة حقوق الطفل، إلى جانب حضور أيمن عثمان الباروت ومحمد الحوسني أمين السر ومريم عبيد حديد باحث بالبرلمان.

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