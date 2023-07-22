تفاهم لتعزيز معايير التميز بقطاع الرعاية الصحية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت «بيورهيلث»؛ أكبر منصة للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، عن تعاونها مع «فوجي فيلم» العالمية، ومنظمة تطوير العقود والتصنيع. ويهدف التعاون إلى الاستفادة من أحدث التقنيات المتطورة وحلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتعزيز معايير التميز في قطاع الرعاية الصحية في أبوظبي وخارجها.

وتم توقيع مذكرة التفاهم في منتدى الأعمال الإماراتي الياباني الذي أقيم في قصر الإمارات.

ووفقاً لبنود الاتفاقية، ستوفر «بيورهيلث» منتجات «فوجي فيلم» ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات الصحية المتطورة، وستكون شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، الشركة التابعة لمجموعة «بيورهيلث» ومن كبرى شبكات المستشفيات والعيادات في دولة الإمارات، من أوائل مستخدمي تلك التقنيات وستقوم بتبني أحدث الحلول المتطورة في مرافقها.

خطوة نوعية

وأعرب راشد القبيسي، رئيس الشؤون المؤسسية في مجموعة «بيورهيلث» عن سعادته بالتعاون مع «فوجي فيلم» العالمية، في خطوة نوعية ضمن جهود تعزيز معايير التميز بقطاع الرعاية الصحية في أبوظبي والمنطقة.

وقال: بتسخير إمكانات مجموعة بيورهيلث الهائلة وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتميزة لـدى فوجي فيلم في مجال التصوير والتكنولوجيا الحيوية، نتطلع لفتح آفاق جديدة في القطاع الصحي وإعادة تصور مشهد الرعاية الصحية في المنطقة، ونسعى قدماً للإسهام في دفع عجلة التقدم في القطاع وتحقيق إنجازات استثنائية من شأنها تحسين جودة الحياة ورفع مستوى الرعاية الصحية.

وأوضح سعيد جابر الكويتي، الرئيس التنفيذي في شركة صحة أن أبوظبي تركز على التحول الإيجابي في مشهد الرعاية الصحية على المستوى الإقليمي، وفقاً لأسلوب مبتكر يقوم على العلوم والتكنولوجيا، مرسخة مكانتها مركزاً لعلوم الحياة وحاضنة للابتكار على مستوى العالم.

ولفت تايتشي غوتو، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة فوجي فيلم إلى أهمية التعاون مع «بيورهيلث» للارتقاء بمشهد الرعاية الصحية في أبوظبي.

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