تعاون «أبوظبي للصحة» و «محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي»

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظم مركز أبوظبي للصحة العامة زيارة تضم أبرز ممثلي ومنتسبي البرنامج التنفيذي لجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، تعزيزاً للتعاون والأهداف المشتركة بين الجهات الحكومية في مجال الصحة العامة.

واطلع الوفد في الزيارة على أفضل الممارسات المتبعة في إدارة برامج الصحة العامة في إمارة أبوظبي بتوظيف التكنولوجيا والبحوث لتطوير أنظمة للصحة العامة تسهم في إدارة الأمراض المتعلقة بالصحة العامة، واستخلاص البيانات الحيوية مع الالتزام بجودتها للإسهام في تحسين صحة المجتمع وضمان وقاية أفراده من الأمراض والحد من تفشيها.

وكان في استقبال الوفد عدد من ممثلي مركز أبوظبي للصحة العامة ومن بينهم مطر النعيمي، المدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة، والدكتورة فريدة الحوسني المديرة التنفيذية لقطاع الأمراض المعدية بالمركز والدكتور جمال النقبي، المدير التنفيذي لقطاع نظام الصحة العامة بالمركز، وعدد من ممثلي المركز.

وشارك الوفد في ورشة عمل علمية جمعتهم بمسؤولي المركز، وتم استعراض أبرز المشاريع الاستراتيجية في مجال الصحة العامة الرقمية والابتكار فضلاً عن مناقشة سبل تبادل الخبرات والتجارب في مجال الصحة العامة كما تم الاطلاع على نظام الصحة العامة والصحة الوقائية في إمارة أبوظبي والحلول الذكية التي تتبناها في مبادرات ومشاريع عدة كمشروع نظام التبليغ عن حالات الميلاد والوفاة ونظام سجل الأمراض ونظام مراقبة الأمراض المعدية والذي برز في جائحة «كوفيد19».

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