وفد «داخلية صربيا» يطّلع على جهود تطوير شرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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اطلع وفد وزارة الداخلية الصربية على جهود شرطة أبوظبي التطويرية والأنظمة التي تطبقها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وكان في استقبال الوفد، كل على حدة، اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، مدير قطاع المهام الخاصة، واللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، واللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي.

وزار غوران كوليتش، مساعد وزير الداخلية الصربي، والوفد المرافق، قطاع المهام الخاصة، واطلع على التجربة المتميزة للقطاع بمجالات التدريب العملي، وشارك في تمرينين عمليين، وتعرف إلى المعدات والآليات الحديثة والمتطورة المستخدمة، بحضور عدد من مديري الإدارات.

تعاون

واستعرض مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية مع الوفد خلال زيارته للأكاديمية آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مختلف مجالات التدريب الأمني، بحضور العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، ومديري الإدارات، وثمن الوفد الإنجازات التطويرية الكبيرة التي حققتها الأكاديمية في مجالات التدريب باتباع أفضل المعايير العالمية.

واطلع الوفد على أبرز خدمات مركز شرطة الخالدية بمديرية شرطة العاصمة، والجهود المبتكرة في خدمة المتعاملين والتحديثات والتطورات والتجهيزات التقنية التي تسهم في رفع مستوى الأداء الشرطي، وكان في استقباله مدير قطاع الأمن الجنائي، والعقيد حمد عبدالله النيادي، مدير مديرية شرطة العاصمة.

وزار الوفد مركز المدينة الآمنة، وكان في استقباله العميد الدكتور مهندس محمد عبدالله الزعابي، مدير مركز نظم المعلومات والاتصالات بقطاع شؤون القيادة، حيث اطلع على التقنيات والأنظمة الذكية .

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