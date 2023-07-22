مركز المعلومات الجغرافية يحصد «شارة الميتافيرس»

المصدر: أبوظبي - البيان

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حصد المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية شارة «الميتافيرس» ضمن سباق الجاهزية للمستقبل عبر منصة «جاهز»، التي أطلقتها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، وذلك بعد تحقيق موظفيه لأعلى النسب في إنجاز مهارات الجاهزية للمستقبل في منصة جاهز على مستوى الجهات الاتحادية، ما يسلط الضوء على جهود المركز الرامية لتطوير الكفاءات الحكومية ودعم مسيرة التحول الرقمي في الدولة.

مشاركة

وتهدف مبادرة سباق الجاهزية للمستقبل «جاهز»، إلى تشجيع الوزارات والهيئات الاتحادية على تعزيز جاهزيتها عبر تنمية مهارات وموهبة كادر العمل فيها وتهيئته للمستقبل، من خلال المشاركة الفعالة في المسارات التي تقدمها المنصة، وذلك في إطار جهود الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الرامية إلى تحقيق رؤى القيادة، أن تكون حكومة دولة الإمارات الأكثر جاهزية للمستقبل.

وأعرب حامد خميس الكعبي المدير العام للمركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية عن سعادته بالحصول على هذه الشارة، والتي تعد إنجازاً مميزاً يضاف إلى سجل الإنجازات التي حققها المركز، وتؤكد على التزامه بتعزيز الجاهزية للمستقبل ومواكبة تطوراته، وذلك بما ينسجم مع رؤى وتطلعات قيادتنا الرشيدة.

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