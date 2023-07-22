رئيس الدولة يبحث هاتفياً التعاون مع رئيسي تونس والدومينيكان

المصدر: أبوظبي - وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً، من قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة هنأه خلاله بمناسبة العام الهجري الجديد.

وبحث سموه والرئيس التونسي خلال الاتصال، العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون المشترك وتنميته في مختلف المجالات لما فيه الخير لشعبي البلدين وبما يخدم مصالحهما المشتركة.

مناسبة

وأعرب سموه والرئيس التونسي خلال الاتصال عن أطيب الأمنيات بهذه المناسبة المباركة.. سائلين المولى عز وجل أن يجعله عام خير وازدهار للبلدين وشعبيهما وأن تنعم شعوب الأمة الإسلامية والعالم أجمع بالأمن والسلام والاستقرار.

تقدم

إلى ذلك، بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ولويس أبي نادر رئيس جمهورية الدومينيكان - خلال اتصال هاتفي - علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون الثنائي وسبل تطويره إلى آفاق أوسع تدعم التنمية والتقدم في البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية الحيوية بما يعود بالخير والنماء على شعبيهما ويخدم مصالحهما المتبادلة.

كما تطرق سموه والرئيس لويس أبي نادر إلى عدد من الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك للبلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

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