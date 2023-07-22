«الأرصاد»: 49.9 أعلى درجة حرارة بالإمارات وأدناها 23.2 في العين

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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استمر الطقس يوم أمس «الجمعة» صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وظهرت السحب المنخفضة على الساحل الشرقي خلال الصباح، وكان رطباً ليلاً وصباح اليوم «السبت»، مع فرصة تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وسجلت أمس أعلى درجة حرارة على الدولة بواقع 49.9 درجة مئوية في حميم بمنطقة الظفرة في أبوظبي عند الساعة 2:30 عصراً بالتوقيت المحلي للدولة، بينما سجلت أقل درجة حرارة بواقع 23.2 درجة مئوية في ركنة بالعين عند الساعة السادسة صباحاً.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم «السبت» رطباً على بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً - ويكون صحواً إلى غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها قد تصل إلى 35 كم/س البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وغداً، يتوقع أن يكون الطقس رطباً على بعض المناطق الغربية، مع احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً - غائم جزئي - وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً.

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