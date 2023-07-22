«باسبورت إندكس»: الجواز الإماراتي الأقوى عالمياً

المصدر: (أبوظبي - مصطفى خليفة)

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أكد مؤشر «باسبورت إندكس»، التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية، أن جواز السفر الإماراتي باعتباره الأقوى عالمياً يتربع حالياً على المركز الأول منفرداً بفارق 5 نقاط من التأشيرة الحرة عن المركز الثاني الذي تحتله جوازات 11 دولة، بحسب ترتيب آخر تحديث لقائمة أقوى جوازات السفر في العالم وفقاً للمؤشر.

وذكر المؤشر الذي يعد المقياس الوحيد للتنقل الفعلي العالمي، أن جواز سفر الإمارات يستحوذ حالياً على 180 نقطة من نقاط التأشيرة الحرة والتي تسمح لحامله دخول 127 دولة من دون تأشيرة مسبقة، إضافة إلى 53 دولة أخرى يمكن الحصول على تأشيراتها إلكترونياً أو لدى الوصول بإجمالي 180 دولة، وبواقع دخول 91 % من دول العالم البالغ عددها 198 دولة معتمدة لدى الأمم المتحدة بحسب المؤشر.

واستحوذت الإمارات على لقب «أقوى جواز سفر في العالم» منذ الأول من ديسمبر 2018 وعودته مجدداً عام 2021 إلى المركز نفسه بعد أزمة «كوفيد 19»، والذي يعد إنجازاً تاريخياً لم يسبق له مثيل في العالم منذ تأسيس المؤشر، إذ تميز جواز السفر الإماراتي بدرجة تنقل بلغت 180 نقطة، إذ يمنح جواز السفر الإماراتي وصولاً واسع النطاق من دون تأشيرة أو تأشيرة عند الوصول إلى مساحة كبيرة من العالم.

وتمكن جواز السفر الإماراتي من العودة مجدداً إلى صدارة قائمة أقوى جوازات السفر على مستوى العالم مطلع أكتوبر 2021، وواصل حصد المزيد من نقاط التأشيرة الحرة خلال عامي 2022 و2023 ليستقر في المركز الأول منفرداً برصيد 180 نقطة للتأشيرة الحرة حالياً.

ووفقاً لمؤشر باسبورت إندكس، يحتل المركز الثاني بدخول 175 دولة من دون تأشيرة جوازات 10 دول أوروبية وكوريا الجنوبية بـ 88.4 % من دول العالم (السويد، ألمانيا، فنلندا، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، هولندا، لكسمبورغ، النمسا، سويسرا بجانب كوريا الجنوبية)، فيما يحتل المركز الثالث جوازات سفر 7 دول أوروبية أخرى بدخول 174 دولة حول العالم وهي: الدنمارك، بلجيكا، البرتغال، النرويج، بولندا، أيرلندا، والمملكة المتحدة، إلى جانب نيوزيلندا.

وبحسب المؤشر تشترك في المركز الرابع ضمن قائمة جوازات السفر الأقوى عالمياً بدخول 173 دولة من دون تأشيرة جوازات 7 دول أخرى وهي: اليونان، جمهورية التشيك، المجر، اليابان، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، فيما يتقاسم المركز الخامس بدخول 172 دولة من دون تأشيرة جوازات كل من سنغافورة، مالطا، ليتوانيا، وسلوفاكيا. ويعتمد مؤشر جوازات السفر على حصيلة السفر «Mobility Score أو MS» القائمة على رقمين أساسيين وهما: عدد الدول التي يتيح جواز السفر دخولها من دون تأشيرة سفر، وعدد التأشيرات التي يتيح الحصول عليها عند الوصول أو إمكانية الحصول عليها إلكترونياً.

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