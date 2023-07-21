فعاليات إبداعية وتطبيقات ذكية في بلدية عجمان

المصدر: عجمان - وام

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شهدت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان العديد من الفعاليات الإبداعية والتطبيقات الذكية التي أبدعتها عقول 30 طالباً وطالبة التحقوا بمسار التطبيقات الذكية في برنامج المبرمج الصغير لسنة 2023، والذي يندرج في مظلة صيفنا سعادة.

وثمن عبدالرحمن محمد النعيمي المدير العام لدائرة البلدية والتخطيط بعجمان استمرار تنظيم البرنامج الصيفي الذي يسعى لإشراك النشء وإعدادهم ليكونوا أجيالاً مبدعة تحمل راية الابتكار والمستقبل، مبيناً أن مركز عجمان x التابع للدائرة استهل ورش وفعاليات المبرمج الصغير بمسار برمجة التطبيقات الذكية لتعليم المنتسبين من فئة الأطفال أساسات برمجة التطبيقات والألعاب وصقل مهاراتهم وتمكينهم من استخدام التكنولوجيا المتقدمة في تصميم منتجات قائمة على أفكارهم في المجال الرقمي.

كفاءات

وأوضح أن الكفاءات الطموحة في الدائرة أعدت خطة متكاملة لصيفنا سعادة تضمن العديد من البرامج المتنوعة، مبيناً أن البرامج شهدت إقبالاً كبيراً في التسجيل ما يعكس رغبة المجتمع في تطوير المواهب الرقمية والالتحاق ببرامج تثري المعارف.

وبين أن الدائرة تؤكد سعيها لضمان جودة الحياة وسعادة المجتمع، كما تلتزم مبادئ المسؤولية المجتمعية، وتسعى بشكل دائم لإثراء معارف الفئات كافة وتسليحهم بلغات العصر وتمكينهم من احتراف أساسات تفيدهم في الحياة العلمية والعملية، مشيداً بحرص ذوي المشاركين على إلحاقهم ببرامج تغتنم أوقاتهم وتعينهم على قضاء الإجازة الصيفية في برامج مفيدة وتلقي بظلالها الإيجابية على نواحي حياتهم كافة.

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