رئيس الدولة ورئيس الدومينيكان يبحثان هاتفياً علاقات التعاون

المصدر: وام

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بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة لويس أبي نادر رئيس جمهورية الدومينيكان - خلال اتصال هاتفي - علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون الثنائي وسبل تطويره إلى آفاق أوسع تدعم التنمية والتقدم في البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية الحيوية بما يعود بالخير والنماء على شعبيهما ويخدم مصالحهما المتبادلة.

كما تطرق سموه وفخامة الرئيس لويس أبي نادر إلى عدد من الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك للبلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

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