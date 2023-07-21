رئيس الدولة يبحث هاتفياً مع الرئيس التونسي العلاقات الأخوية والتعاون المشترك

المصدر: وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله” اليوم، اتصالاً هاتفياً، من فخامة قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة هنأه خلاله بمناسبة العام الهجري الجديد.

وأعرب سموه والرئيس التونسي خلال الاتصال عن أطيب الأمنيات بهذه المناسبة المباركة ..سائلين المولى عز وجل أن يجعله عام خير وازدهار للبلدين وشعبيهما وأن تنعم شعوب الأمة الإسلامية والعالم أجمع بالأمن والسلام والاستقرار.

كما بحث سموه والرئيس التونسي خلال الاتصال، العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون المشترك وتنميته في مختلف المجالات لما فيه الخير لشعبي البلدين وبما يخدم مصالحهما المشتركة.

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