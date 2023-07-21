طقس الإمارات غداً.. صحو نهاراً ورطب ليلاً

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً .. رطبا ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 10 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:49 والثاني عند الساعة 03:32 والجزر الأول عند الساعة 09:59 والثاني عند الساعة 21:41 .

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:42 والثاني عند الساعة 00:23 والجزر الأول عند الساعة 18:59 والثاني عند الساعة 06:29 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 32 90 30

دبي 44 33 90 25

الشارقة 43 31 85 25

عجمان 42 32 85 25

أم القيوين 41 32 80 25

رأس الخيمة 43 32 90 30

الفجيرة 34 30 85 65

العـين 46 33 60 20

ليوا 46 29 85 20

الرويس 40 29 80 30

السلع 45 30 85 15

دلـمـا 39 31 80 45

طنب الكبرى 37 31 75 45

طنب الصغرى 37 31 75 45

أبو موسى 37 31 75 45



تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز