مليارا راكب عدد مستخدمي مترو دبي منذ افتتاحه في 2009

المصدر: البيان

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بعد نجاحه في تحقيق أعلى معايير السلامة العالمية، والكفاءة التشغيلية في الالتزام بدقة مواعيد الرحلات، مترو دبي يسجّل رقماً قياسياً جديداً بتجاوُز عدد مستخدميه حاجز الملياري راكب منذ افتتاحه في عام 2009.

نجاحات 2022

حقق مترو دبي نجاحات ضخمة منذ انطلاقه على مستوى الحركة والإقبال على استخدامه، وبلغ عدد الركاب الذين استخدموا المترو 1.9 مليار راكب، منذ تشغيله رسمياً في 9/‏‏9/‏‏2009 وحتى نهاية يوليو 2022، فيما بلغ متوسط نسبة الالتزام بمواعيد جدول الرحلات في النصف الأول من العام 2022 99.80%، متجاوزاً النسبة المحققة خلال عام 2021 والتي بلغت 99.73%، وهي نسبة تفوق المستهدف في تحقيق أعلى معايير السلامة العالمية والكفاءة التشغيلية.

ويعد مترو دبي إحدى الأفكار السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوفير بنية تحتية عالمية المستوى، تجعل من مدينة دبي مركزاً عالمياً للمال والأعمال، وتستند الفكرة إلى القناعة الراسخة لسموه بأهمية نظام المترو في تحقيق وتوفير متطلبات النمو العمراني الذي تشهده المدينة، باعتباره العمود الفقري لنظام المواصلات الذي يربط مختلف المناطق الحيوية في الإمارة، ويوفر التنقل السهل والآمن للركاب.

ويبلغ طول خطي مترو دبي (الأحمر والأخضر 89.3 كيلومتراً)، ويضم 53 محطة، وأسطولاً يتألف من 129 قطاراً، وحافظ مترو دبي على مكانته أطول مشروع مترو في العالم دون سائق، وأحد أهم مشروعات هيئة الطرق والمواصلات في دبي ومنظومة النقل الجماعي في الإمارة، محافظاً على مكانته العالمية في مجالات السلامة واتباع الحلول الفعالة الصديقة للبيئة وتعزيز أسس الاقتصاد الأخضر أيضاً، مع تحقيق الكفاءة التشغيلية والدقة في مواعيد الرحلات.

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