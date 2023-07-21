«كهرباء دبي» تدعو لتطبيق الإجراءات الاحترازية عند استخدام الأجهزة الكهربائية خلال الصيف

المصدر: البيان

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لفتت هيئة كهرباء ومياه دبي عناية الجمهور إلى ضرورة اتخاذ كافة التدابير الضرورية لتفادي المخاطر والحرائق الناجمة عن سوء استخدام الأجهزة والتوصيلات الكهربائية، أو ارتفاع درجة حرارتها خلال فصل الصيف، أو عدم إجراء الصيانة والفحوصات الدورية اللازمة لها. وأهابت الهيئة بالمتعاملين إلى الاستفادة من خدماتها الذكية والنصائح التي تقدمها عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي لحماية الأفراد والممتلكات، وضمان الاستخدام الآمن والسليم للكهرباء. وشددت الهيئة على أهمية اختيار الأجهزة الكهربائية الأصلية المطابقة للمواصفات، والتي تمتاز بجودة عالية ومراعاة شروط السلامة، مع ضرورة اعتماد فنيين مختصين في مهام تنفيذ التمديدات وأعمال الصيانة وعدم التعامل المباشر مع مصادر الكهرباء.

ونوهت الهيئة إلى أهمية التأكد التام من سلامة التوصيلات والتمديدات والأسلاك الكهربائية والقوابس خاصة خلال فصل الصيف، والحرص على التأكد من قدرة الأجهزة الكهربائية وعدم تجاوز حدود التشغيل المقررة أو تحميلها فوق طاقتها. كما أشارت الهيئة إلى ضرورة تجنب توصيل أكثر عن جهاز بمصادر تغذية كهربائية أو موزعات تفوق قدرة تحملها.

وفيما يخص التمديدات الكهربائية داخل المنازل، نصحت الهيئة بحماية الأسلاك داخل أنابيب عازلة للحرارة، وتوخي الحذر من الأسلاك المكشوفة والأجزاء الكهربائيّة المتآكلة أو التالفة، واستبدالها على الفور، أو تغطيتها بشريطٍ عازل لحين استبدالها، وتفادي تمرير الأسلاك الكهربائية من خلال الممرات، الأبواب أو النوافذ.

وللمحافظة على الأجهزة الكهربائية المنزلية، تنصح الهيئة باتباع الإجراءات الوقائية التالية: استخدام الأجهزة المنتجة للحرارة مثل المكواة أو غلاية المياه أو الفرن الكهربائي عن طريق القابس بشكل مباشر بدون استخدام وصلة؛ الانتباه للغلاية الكهربائية أثناء عملها ووضع كمية كافية من المياه أثناء التشغيل؛ فصل مصدر الكهرباء عند الانتهاء من استخدام الجهاز الكهربائي؛ وضع الأجهزة الكهربائية في مكان جيد التهوية على أن تكون مرئية بشكل جيد، وبعيدة عن الأقمشة والستائر؛ منع تراكم الغبار على الأجهزة؛ وترك مسافة بين الأجهزة الكهربائية مثل الثلاجة والحائط.

وأشارت الهيئة إلى وجوب الاستعانة بخدمات فني كهربائي مؤهل للقيام بأعمال الصيانة الدورية. وتوفر الهيئة عبر "متجر ديوا" على تطبيقها الذكي أسماء مزودي الخدمات الفنية ممن يمكن للمتعاملين التواصل معهم في حال وجود أعطال داخلية في المبنى، كما يتيح "متجر ديوا" الاستفادة من الخصومات الخاصة بمتعاملي الهيئة. وتخصص الهيئة رقم الطوارئ 991 لأي بلاغات فنية طارئة.

وبوصفها مؤسسة مسؤولة مجتمعياً، تطلق الهيئة حملات توعوية وخدمات ذكية لمساعدة الجمهور على المحافظة على الموارد الثمينة والأرواح والممتلكات والحد من الهدر، ومنها خدمة "الاستجابة الذكية" و "إشعار باستهلاك مرتفع للمياه" ومبادرة "الحياة الذكية"، وبرنامج "نهجي المستدام".

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